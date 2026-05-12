VRUĆA TEMA! Da li će Nikola Jokić ovog leta igrati za Srbiju?

Košarkaške Srbije čeka baš težak posao, a da li će dres sa nacionalnim grbom ovog leta nositi Nikola Jokić?

Pred Srbijom je zaista težak posao.

-Nije nimalo lak posao, izazovno je, ako ne prođemo na Svetsko prvenstvo - neće nas biti na Olimpijskim igrama. Nas čeka 2. jula utakmica u Švajcarskoj koju moramo da dobijemo. Retko kad koristim reč - moramo, ali moramo. Onda u Beogradu imamo Bosnu i Hercegovinu 6. jula, isto moramo da dobijemo. Posle se ukrštamo sa drugom grupom. Moramo da dobijemo bar po jedanput Italiju i Litvaniju, a tok trećeplasiranog - Island ili Veliku Britaniju - dvaput. Onda smo ipak sigurni da smo se plasirali, a to neće biti lako. Zavisi od sastava - od igrača iz Evrolige, NBA lige... - rekao je Nebojša Čović za Javni servis Srbije..

Da li ćemo imati Nikolu Jokića za ove utakmice? Sve je otvoreno...

-Ja se nadam da će sve biti u redu. Drugo ništa ne mogu da kažem. On je posvećen, čovek, igrač. Ima vrlo jasne stavove kada je njegova reprezentacija u pitanju. E sad što ljudi ovako ili onako komentarišu... - rekao je Čović.

Potpredsednik KSS Nenad Krstić putuje u SAD i da priča s drugim mladim košarkašima.

-Krstić putuje u Ameriku da priča sa srpskim igračima - o Topiću, Stojakoviću... Videćemo gde smo tu. Stojaković? Nema tu nikakve prisile oko Andreja Stojakovića. Normalan razgovor. Njegov otac je naš zaslužni košarkaš, budimo strpljivi - dodao je.



Autor: Jovana Nerić