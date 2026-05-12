ZBOGOM, LEGENDO! Vladimir Cvetković sahranjen uz taktove 'Đurđevdana' - potresni prizori sa Novog groblja su rasplakali Srbiju! (FOTO)

Vladimir Cvetković sahranjen je danas na Novom groblju.

Prethodno je u prostorijama Medija centra na "Marakani" održana komemoracija istaknutom sportisti i sportskom radniku, kojoj su, između ostalog, prisustvovali potpredsednik Vlade Srbije Ivica Dačić, ministar sporta Zoran Gajić, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, predsednik Skupštine SD Crvena zvezda Stojan Vujko, kao i brojne sportske legende Dragan Džajić, Žarko Zečević, Vladimir Petrović, Dušan Savić, Zoran Filipović, Dragiša Binić, Slobodan Marović, Zoran Slavnić, trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković, prvotimci Aleksandar Katai i Mirko Ivanić, kao i mnogi drugi.

Podsetimo, Vladimir Cvetković je preminuo 6. maja u 84. godini.

Bio je jedan od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije, za koju je odigrao 149 utakmica i postigao 1276 poena.

Vladimir Cvetković je osvojio je čak četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima (Svetsko prvenstvo 1963. i 1967. godine, Olimpijske igre 1968. i Evropsko prvenstvo 1969. godine).

Vladimir Cvetković ispraćen je na večni počinak uz zvuke pesme „Đurđevdan“!

Počelo je opelo

Potpredsednik Partizana zadužen za sportska pitanja, Predrag Mijatović, došao je na sahranu!

Tu je i legendarni Moka Slavnić, kao i Dragan Džajić

Stigao je i Dejan Tomašević

Predsednik KK Crvena zvezda je Željko Drčelić, takođe je stigao da se oprosti od legende.

Nekadašnji trener Aleksandar Janković

Na sahranu je došao i Marko Kešelj i Mitar Mrkela

Tu su i Dragiša Vučinić i Žarko Zečević

Došao je i ministar unutrašnih poslova Ivica Dačić

Došli su i Vladimir Jugović i Stevan Stojanović i Nenad Bjeković.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević, takođe je došao na Cveletovu sahranu.

Stigao je i generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je došao na sahranu Vladimira Cvetkovića!

Kao generalni sekretar FK Crvena zvezda, zajedno sa Draganom Džajićem, bio je najzaslužniji za okupljanje ekipe koja je postala šampion Evrope i sveta.

