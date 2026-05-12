OLIMPIJSKI POBEDNIK DOLAZI U SRBIJU! Oleksandar Hižnjak učestvovaće na 'Beogradskom pobedniku' u Obrenovcu

Turnir velikih šampiona, asova ringa, osvajača najzačajnijih međunarodnih takmičenja i medalja “Beogradski pobednik” biće i u njegovom 63. izdanju okićen zvezdama plemenite veštine. Najveća zvezda turnira koji u hali sportova u Obrenovcu startuje 14. maja biće Ukrajinac, aktuelni olimpijski šampion Oleksandar Hižnjak koji važi za jednog od najuspešnijih ukrajinskih i svetskih amaterskih boksera svoje generacije. Nadimak „Poltava Tank“ dobio je zbog agresivnog stila borbe, konstantnog pritiska i izuzetne fizičke spremnosti.

Najveći uspeh Hižnjak je postigao je na Letnjim Olimpijskim igrama u Parizu 2024 gde je osvojio zlatnu medalju u kategoriji do 80 kg. U finalu je savladao Kazahstanca Nurbeka Oralbaja podeljenom odlukom 3:2, čime se revanširao za razočaranje iz Tokija i kompletirao olimpijski san.

Pre toga, na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 75 kg, nakon poraza u finalu od Brazilca Eberta Konseisaija. Taj poraz bio je jedan od najvećih šokova turnira jer je Hižnjak dominirao većim delom meča pre nego što je zaustavljen.

Poznat kao agresivni „borac“, često koristi visok gard i obara protivnike neumoljivim snažnim udarcima. Njegov stil karakterišu: visok gard, neprekidno kretanje napred, veliki volumen udaraca, snažni direkti i krošei, odlična kondicija.

Svetska zvezda olimpijskog boksa koja će svoje kvalitete, umeće i sve ono čime raspolaže u ringu predstaviti na predstojećem “Beogradskom pobedniku” rođen je 1995. godine. Smatra jednim od najodlikovanijih amaterskih boksera u svojoj težinskoj kategoriji, osvojivši brojne turnire, uključujući i Svetsko prvenstvo 2017. u Hamburgu, Evropsko 2017, Evropske igre u Minsku (2019) i Krakovu (2023).

Trenira ga otac, takođe po imenu Oleksandar Hižnjak koji je imao ključnu ulogu u razvoju njegove karijere još od detinjstva u Poltavi. U profesionalnom boksu Hižnjak je uspešno debitovao nokautom u prvoj rundi u martu 2026. godine protiv Kolumbijca Vilmera Barona, u meču koji su posmatrali bivši šampioni Entoni Džošua i Oleksander Usik.

Mnogi analitičari smatraju da bi njegova agresivna amaterska tehnika mogla biti veoma zanimljiva i u profesionalnom boksu, iako postoje pitanja kako će se njegov stil prilagoditi dužim borbama od 10 ili 12 rundi.

Stil i energija u ringu brzo naprave atmosferu, Hižnjak je bokser koji ima i jedno i drugo zlatnim slovima ispisano. Pred nama je pravi spektakl, a svetski bokserski as, kao i svi učesnici 63. “Beogradskog pobednika” spreman je da još jednom zakorači u ring istorije i napiše novo poglavlje svoje legende. Publiku očekuje vrhunski sport, emocije na ivici i priče koje se pamte godinama.

Autor: Jovana Nerić