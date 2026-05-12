Odjeknula bomba: Murinjo se vraća u Real?

Čuveni Portugalac Žoze Murinjo biće trener Real Madrida od naredne sezone.

Ovu informaciju objavio je ugledni sportski novinar Saša Tavolijeri, koji tvrdi sa je se Murinjo dogovorio sa "kraljevskim klubom" u koji se vraća posle 13 godina.

Murinjo je trenutno na klupi lisabonske Benfike, a izjavio je da će početkom naredne nedelje objaviti gde će nastaviti karijeru, ali ga je Tavolijeri preduhitrio.

Portugalac će na klupi Madriđana zameniti privremeno rešenje Alvara Arbeolu koji se nije proslavio nakon što je Ćabi Alonso napustio klupu Madriđana.

Podsetimo, Murinjo je trener Reala bio od 2010. do 2013. godine kada je osvojio Primeru i Kup kralja, kao i Superkup Španije.



Autor: Jovana Nerić