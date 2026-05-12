ŠOK U RIMU! Zverev ispao od autsajdera! (FOTO)

Italijan Lučano Darderi izbacio je Aleksandra Zvereva sa Mastersa u Rimu.

U meču koji je trajao dva sata i 26 minuta, Darderi je slavio trijumf rezultatom 2:1 (1:6, 7:6, 6:0).

Zverev je gospodario rimskom šljakom u prvom setu i nagovestio je da bi mogao da počisti rivala. Međutim...

Zapeo je u drugom setu, iako je dva puta imao prednost brejka i servirao je za pobedu pri 5:4.

Potom je u taj-brejku Nemac imao čak četiri meč lopte, ali ih je propustio i Darderi je preživeo. A onda potpuno ponizio Zvereva.

Raspala se igra drugog nosioca i nije postojao u trećem setu u kom je počišćen sa maksimalnih 6:0.

Darderi će u četvrtfinalu igrati protiv mlade španske nade Rafaela Hodara, koji je eliminisao Leonarda Tijena.

Autor: Jovana Nerić