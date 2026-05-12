Zvezda časti navijače za proslavu titule, besplatno na OFK Beograd!

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/amir hamzagić

Fudbaleri Crvene zvezde još jednom su potvrdili apsolutnu dominaciju u srpskom fudbalu, pošto su devetu sezonu zaredom stigli do titule šampiona države, a veliko slavlje zakazano je za duel protiv OFK Beograda na stadionu „Rajko Mitić“.

Crveno-beli će u petak, 22. maja od 20 časova, pred svojim navijačima i zvanično proslaviti osvajanje 37. šampionske titule u istoriji kluba, a uprava je tim povodom donela odluku da ulaz na stadion bude besplatan za sve pristalice Zvezde.

U Ljutice Bogdana žele da zajedno sa navijačima obeleže još jednu uspešnu sezonu, tokom koje je ekipa dominirala domaćim prvenstvom, ali i imala značajnu podršku publike na utakmicama širom Srbije i Evrope.

Posebno će ostati upamćen trenutak kada je Zvezda i matematički obezbedila novu titulu, i to u meču protiv večitog rivala, što je dodatno uveličalo slavlje među pristalicama crveno-belih.

Iz kluba ističu da su rezultati ostvareni zahvaljujući zajedništvu ekipe i navijača, koji su tokom cele sezone bili velika podrška timu sa tribina.

Crvena zvezda je zato pozvala sve navijače da dođu na „Marakanu“ i budu deo velike šampionske proslave kojom će biti spuštena zavesa na još jednu trofejnu sezonu.

Autor: D.Bošković

