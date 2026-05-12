VATERPOLO SAVEZ POPUNJAVA POZICIJE: Evo ko će biti novi generalni sekretar

Kako prenosi MozzartSport novi sekretar VSS biće Ivan Basara, nekadašnji vaterpolista Partizana, Radničkog i Crvene zvezde.

Novi predsednik Vaterpolo saveza Srbije, Slobodan Soro, na funkciju je stupio pre samo deset dana, ali je taj kratak period već doneo turbulencije kakve srpski sport ne pamti - dosadašnji selektor muške reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podneo je ostavku, a samo dva dana kasnije usledio je još veći udarac, pošto je jedanaest reprezentativaca, aktuelnih olimpijskih i evropskih šampiona, uputilo je otvoreno pismo javnosti u kojem su poručili da neće nastupati za nacionalni tim dok se na čelu Saveza nalazi Soro sa svojim timom ljudi.

Na izbornoj Skupštini, pored Sora, izabran je samo predsednik Skupštine Marko Avramović, kao i sedam članova Upravnog odbora, a sada je poznato i ime generalnog sekretara. Čekaju se još perativni i sportski direktor, ali i novi selektor reprezentacije.

U prethodnih 13 godina funkciju generalnog sekretara obavljao je Nemanja Marijan, operativni direktor od 2018. godine bio je Đorđe Đorđević, dok je sportski direktor bio Milan Aleksić.

