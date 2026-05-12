SKANDAL DRMA BELI SPORT: Dva tenisera suspendovana zbog korišćenja klostebola

Dvojica tenisera rangiranih van prvih 500 na ATP listi privremeno su suspendovana zbog pozitivnog doping testa na klostebol, saopštila je Međunarodna agencija za integritet tenisa.

Suspendovani su Letonac Karlis Ozolins, trenutno 546. igrač sveta, i Amerikanac Daniil Kahnjuk, koji zauzima 1.123. mesto na ATP listi.

Obojica su bila pozitivna na metabolite klostebola tokom turnira u San Hozeu u Kostariki u februaru ove godine.

Klostebol je zabranjeni anabolički steroid na koji je prošle godine pozitivan bio i prvi teniser sveta Janik Siner, zbog čega je Italijan suspendovan na tri meseca.

Iz Međunarodne agencije za integritet tenisa naveli su da Ozolins i Kahnjuk imaju pravo žalbe na privremene suspenzije, ali da nijedan od njih to za sada nije učinio.

Agencija je dodala da su obojici tenisera dostupni pravna pomoć, nezavisna psihološka podrška i finansijska pomoć za istragu porekla pozitivnog nalaza, u skladu sa pravilima Teniskog antidoping programa.

Privremene suspenzije na snazi su od 14. aprila.

Autor: D.Bošković