KRAJ ZA HAMADA U RIMU: Međedović ostao bez četvrtfinala

Izvor: Kurir, Foto: Ustupljena fotografija/Srđan Stevanović

Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale Mastersa u Rimu.

On je poražen od Španca Martina Landalucea sa 5:7, 4:6.

Viđena je velika borba od starta meča, sjajno se držao Međedović do kraja prvog seta, da bi španski teniser u 12. gemu stavio tačku na ovu igru živaca.

Zapretio je Hamad odmah na startu drugog seta - napravio brejk i doveo protivnika u veoma nezgodnu situaciju. Tek u šestom gemu Landaluce uspeva da se izvuče, tj. oduzme servis Srbinu i poravna rezultat. A potom rutinski završi posao.

Autor: D.Bošković

