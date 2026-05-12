MEGA PALA U ŽELEZNIKU: Košarkaši FMP-a se plasirali na fajnal-for Superlige

Košarkaši FMP-a izborili su plasman na fajnal-for Superlige Srbije, pošto su na svom terenu u Železniku u drugom meču četvrtfinala pobedili Megu 99:95 (31:27, 21:13, 24:22, 23:33).



FMP se na fajnal-for plasirao sa 2:0 u pobedama, pošto je u prvom meču na gostujućem terenu slavio 80:77.

FMP je na večerašnjem meču predvodio Filip Barna sa 26 poena i 10 asistencija.

Kod Mege bolji od ostalih bio je Bogoljub Marković sa 32 poena.

Završni turnir se igra u Nišu od 29. do 31. maja, a učešće su već izborili Partizan i Crvena zvezda.

Autor: D.Bošković