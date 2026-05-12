AKTUELNO

Košarka

MEGA PALA U ŽELEZNIKU: Košarkaši FMP-a se plasirali na fajnal-for Superlige

Izvor: Kurir, Foto: Logo/Pixabay.com ||

Košarkaši FMP-a izborili su plasman na fajnal-for Superlige Srbije, pošto su na svom terenu u Železniku u drugom meču četvrtfinala pobedili Megu 99:95 (31:27, 21:13, 24:22, 23:33).


FMP se na fajnal-for plasirao sa 2:0 u pobedama, pošto je u prvom meču na gostujućem terenu slavio 80:77.

FMP je na večerašnjem meču predvodio Filip Barna sa 26 poena i 10 asistencija.

Kod Mege bolji od ostalih bio je Bogoljub Marković sa 32 poena.

Završni turnir se igra u Nišu od 29. do 31. maja, a učešće su već izborili Partizan i Crvena zvezda.

Autor: D.Bošković

#Fajnal for

#Mega

#kosarka

#zeleznik

POVEZANE VESTI

Košarka

ABA liga: Košarkaši Partizana pobedili FMP

Košarka

LESOR POSTAVIO NEGATIVNI REKORD EVROLIGE: Francuski centar NAJGORI u ovom parametru

Košarka

Zvezda se mučila, pa ubedljivo savladala FMP: Jago očarao brutalnom partijom, Janis dao minute junioru

Ostali sportovi

Evroliga odredila termine "majstorica" za plasman na Fajnal for

Košarka

Partizan izrešetao Igokeu i trijumfalno krenuo u odbranu trofeja u ABA ligi

Košarka

Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo pobedili Megu u četvrtom kolu ABA lige