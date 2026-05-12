CRNI DAN ZA 'KRALJICU SPORTOVA' Atletska šampionka (36) kolabirala na treningu i umrla!

Izvor: Kurir

Etiopska dugoprugašica Jebrgval Melese preminula je u 36. godini nakon što joj je iznenada pozlilo tokom treninga, saopštila je Atletska federacija Etiopije.

Melese, pobednica prestižnih maratona u Hjustonu, Pragu i Šangaju, pripremala se za naredni nastup u Otavi, zakazan za 24. maj.

Tokom rutinskog treninga u Adis Abebi doživela je zdravstveni kolaps i hitno je prevezena u bolnicu, ali lekari nisu uspeli da je spasu.

- Atletska federacija Etiopije izražava duboku tugu zbog iznenadne smrti ove herojske atletičarke i upućuje saučešće porodici, prijateljima i navijačima - navodi se u saopštenju.

Jedan od najvećih rezultata u karijeri ostvarila 2015. godine kada je uz trijumfe u Hjustonu i Pragu zauzela drugo mesto na čuvenom Čikaškom maratonu.

Autor: D.Bošković

