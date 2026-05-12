DETALJI TRAGEDIJE! HOROR U KUĆI NBA KOŠARKAŠA: Doktori odmah shvatili da mu nema spasa

Tragedija u NBA: Brendon Klark preminuo u 29. godini. Istražuje se moguća povezanost sa nedozvoljenim supstancama.

NBA košarkaš i krilni centar Memfisa Brendon Klark preminuo je u 29. godini života, saopštila je njegova agencija Priority Sports.

Iako zvanični uzrok smrti još uvek nije saopšten, američki mediji, predvođeni novinarima "NBC Los Angeles", iznose jezive detalje i hipoteze o nesrećnom slučaju. Prema njihovim informacijama, sumnja se na fatalni ishod usled korišćenja nedozvoljenih supstanci.

- U kući su pronađeni predmeti koji se povezuju sa upotrebom narkotika, a incident se istražuje kao moguće predoziranje - navode izvori bliski istrazi.

Vlasti su potvrdile da su bolničari iz Los Anđelesa stigli u Klarkov dom u ponedeljak nešto posle 17 časova nakon poziva hitne pomoći, ali spasa mu nije bilo. Obdukcija će biti obavljena u narednim danima kako bi se utvrdile tačne okolnosti tragedije.

Takođe, "NBC News" prenosi da je košarkaš nedavno imao problema sa zakonom, jer je bio hapšen zbog prebrze vožnje i posedovanja sumnjivih supstanci, ali tada nije bilo više detalja u javnosti.

Klark je izabran kao 21. pik na NBA draftu 2019. godine i celu profesionalnu karijeru proveo je u Memfisu, gde je brzo postao važan deo rotacije i jedan od najpouzdanijih igrača u reketu. Uz Dža Moranta, važio je za jednog od najkonstantnijih članova ekipe u poslednjim sezonama.

Tokom sezone 2025/26 odigrao je svega dve utakmice. Na startu takmičenja bio je van terena zbog oporavka od povrede kolena, a zatim ga je u decembru dodatno udaljila povreda lista, nakon čega se više nije vraćao na parket do kraja sezone.

U aprilu 2026. godine Klark je uhapšen u okrugu Kros u Arkanzasu i optužen za više prekršaja, uključujući posedovanje kontrolisanih supstanci i saobraćajne prekršaje. Dan kasnije pušten je uz kauciju.

