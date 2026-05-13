TUŽNA VEST POTRESLA SVET: Preminuo prvi NBA košarkaš koji je javno priznao da je gej

Košarkaški svet pogodila je tužna vest – preminuo je Džejson Kolins (47), bivši NBA centar i prvi aktivni košarkaš u najjačoj ligi sveta koji je javno priznao da je gej.

Kolins je izgubio tešku bitku sa glioblastomom četvrtog stadijuma, jednim od najagresivnijih oblika raka mozga. Poslednjih meseci vodio je veliku borbu i pokušavao eksperimentalne terapije, ali se bolest vratila, a nekadašnji NBA as preminuo je u svom domu okružen porodicom i najbližima.

Njegova smrt potresla je čitavu NBA zajednicu, a oproštajne poruke stižu sa svih strana. Iz lige su poručili da će Kolins ostati upamćen ne samo kao sjajan profesionalac, već i kao čovek koji je menjao živote i rušio barijere.

"Tokom svoje 13-godišnje NBA karijere, kao i kroz posvećen rad u ulozi ambasadora programa "NBA Cares", pokazivao je izuzetno liderstvo i profesionalizam. Džejson će ostati upamćen ne samo po rušenju barijera, već i po dobroti i ljudskosti koje su obeležile njegov život i dotakle toliko ljudi"

Breaking: 13-year NBA veteran Jason Collins has died at 47 years old, his family announced. He was diagnosed with Stage 4 glioblastoma.

"U ime NBA lige, upućujem iskreno saučešće Džejsonovom suprugu Bransonu, kao i njegovoj porodici, prijateljima i kolegama širom naše lige" navodi se u saopštenju lige.

Tokom 13 godina duge NBA karijere nosio je dresove Bruklin Netsa, Menfisa, Minesote, Atlante, Bostona i Vašington Vizardsa, ali mnogo više od statistike pamtiće se njegova hrabrost van terena.

Kolins je 2013. godine šokirao sportsku planetu kada je javno otkrio da je homoseksualac i tako postao prvi aktivni igrač u jednoj od četiri najveće američke profesionalne lige koji je otvoreno govorio o svojoj seksualnoj orijentaciji.

"Ja sam 34-godišnji NBA centar. Tamnoput sam. I gej sam", bile su reči koje su tada odjeknule širom sveta.

Nakon toga dobio je ogromnu podršku brojnih poznatih ličnosti, među kojima su bili Kobi Brajant, Barak Obama i Opra Vinfri.

LOS ANGELES — Jason Collins, the former NBA player who became the first openly gay man to play in a major US pro sports league, has died after a battle with brain cancer, his family said Tuesday.



Porodica se emotivnom porukom oprostila od Kolinsa, navodeći da je inspirisao ljude širom sveta i ostavio trag koji nikada neće biti zaboravljen:

"Promenio je živote na načine koje mnogi nisu mogli ni da zamisle i bio je inspiracija svima koji su ga poznavali, kao i onima koji su mu se divili izdaleka"

"Zahvalni smo na ogromnoj podršci, ljubavi i molitvama koje smo dobijali tokom proteklih osam meseci, kao i na izuzetnoj medicinskoj nezi koju je Džejson imao od svojih lekara i medicinskih sestara. Naša porodica će beskrajno patiti za njim", naveli su njegovi najbliži.

NBA je ostala bez čoveka koji nije bio samo sportista – već simbol hrabrosti, borbe i promene.

Autor: Marija Radić