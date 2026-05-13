ŠOK! DONČIĆ STOPIRAO BOMBU VEKA: Luka ne želi dvostrukog MVP u Lejkersima?!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski

Slovenački superstar ne želi da žrtvuje saigrača zbog Grka.

Iako su navijači sanjali supertim i dolazak Janisa Adetokumba u Los Anđeles, američki mediji tvrde da slovenački superstar Luka Dončić nije oduševljen tom idejom – barem ne po svaku cenu!
Navodno, Luka smatra da je Rivs ključan deo budućnosti tima i igrač sa kojim želi da nastavi saradnju u narednim godinama.

"Dončić je jasno stavio do znanja Lejkersima da želi da nastavi da igra sa Rivsom", navodi se u izveštaju, uz tvrdnju da Slovenac ne bi voleo da bek bude uključen ni u paket za dvostrukog MVP-ja NBA lige.

Time je praktično otvorena velika dilema u Lejkersima – da li poslušati Dončića i zadržati jezgro ekipe ili krenuti po jednu od najvećih zvezda današnjice.

Luka navodno veruje da bi mnogo bolje funkcionisao u timu gde bi zajedno sa Rivsom bio okružen još jednom velikom zvezdom, umesto da klub razbije postojeću hemiju zbog spektakularnog trejda.

Foto: Tanjug AP/Michael Conroy

U isto vreme, spekulacije o mogućem odlasku Janisa iz Milvoki Baksa postaju sve glasnije, a Lejkersi se već pominju među glavnim kandidatima za njegov potpis.

Ipak, cela priča daleko je od realizacije, jer ostaje pitanje i da li bi sam Grk želeo selidbu u Los Anđeles.

Sa druge strane, Rivs iza sebe ima odličnu sezonu. Tokom regularnog dela beležio je više od 23 poena po utakmici i pokazao da može da bude ozbiljan oslonac ekipe, iako je u plej-ofu usledio pad forme posle povrede.

Upravo zbog toga u Lejkersima sada vodi ozbiljna rasprava – da li graditi budućnost uz Dončića i Rivsa ili krenuti po novu megazvezdu i napraviti transfer koji bi uzdrmao celu ligu.

Prema informacijama “The Athletica”, Dončić je unutar organizacije jasno stavio do znanja da ne želi da Ostin Rivs bude žrtvovan u potencijalnom trejdu za Janisa.

Autor: Marija Radić

