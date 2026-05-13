Loznica grad domaćin! Omladinsko prvenstvo Evrope u boksu 2026. u Srbiji

Bokserski savez Srbije je, uz podršku Vlade Republike Srbije, Ministarstva sporta, Olimpijskog komiteta Srbije i grada Loznice, uspešno kandidovao Srbiju za organizaciju Omladinskog prvenstva Evrope u boksu 2026. godine za uzrast do 19 godina.

Izvršni odbor Evropske bokserske federacije doneo je odluku da domaćinstvo ovog prestižnog takmičenja poveri Srbiji, pa će Loznica tokom 12 dana ugostiti oko 600 učesnika iz cele Evrope.

Ova odluka predstavlja još jedno veliko priznanje za srpski sport i potvrdu ugleda koji Srbija uživa u međunarodnim bokserskim krugovima. Istovremeno, šampionat će biti izuzetna prilika za promociju Loznice i Srbije na evropskoj i svetskoj sportskoj sceni.

Poseban značaj manifestacije ogleda se i u njenom ekonomskom efektu, imajući u vidu da će reprezentacije država učesnica samostalno finansirati hotelski smeštaj svojih timova, što će doprineti većim prihodima lokalnih hotelijera, ugostitelja i turističkog sektora.

“Dodela organizacije ovog velikog takmičenja još jednom potvrđuje sposobnost Srbije da uspešno organizuje najveće međunarodne sportske događaje. Bokserski savez Srbije nastavlja sada već tradicionalno, više od pola decenije, organizaciju najznačajnijih međunarodnih bokserskih takmičenja širom naše lepe Srbije. Ponosno mogu da kažem da nastavljamo naš put neprestanog pomeranja granica, kako u takmičarskom, tako i u organizacionom delu. Idemo dalje, pred srpskim boksom su novi izazovi i nove pobede “, kaže predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

Autor: S.M.