TUGA! Umro bivši fudbaler Crvene zvezde, osvojio je tri titule sa crveno-belima

Tužna vest za srpski fudbal - u Šapcu je, u 85. godini, preminuo Selimir Sele Milošević, jedno od najvećih imena koje je iznedrio šabački fudbal, čovek koji je ostavio neizbrisiv trag u Crvenoj zvezdi i postao istinska legenda FK Mačva.

Milošević je rođen 4. aprila 1940. godine u Šapcu. Svoj fudbalski put počeo je u Mačvi i lokalnom Radničkom, ali je punu afirmaciju stekao u Crvenoj zvezdi, za koju je debitovao u sezoni 1957/58.

Tokom šezdesetih godina, Milošević je bio deo moćnih generacija crveno-belih koje su dominirale jugoslovenskim fudbalom. Sa Zvezdom je osvojio tri titule šampiona Jugoslavije (1958/59, 1959/60. i 1963/64). Iako je njegova karijera na Marakani imala uspone i padove, ostao je upamćen kao snažan centarfor razornog šuta. Posebno se izdvaja podatak da je bio strelac jedinog gola za Zvezdu u teškom porazu od Fiorentine (7:1).

Njegova najbolja sezona u crveno-belom dresu bila je ujedno i poslednja (1965/66), kada je na 18 utakmica postigao 11 golova. Ipak, dolazak legendarnog Miljana Miljanića i njegova vizija o podmlađivanju tima značili su da Sele, uprkos sjajnoj formi, mora potražiti sreću u inostranstvu.

Zajedno sa trenerom Ivanom Toplakom, Milošević odlazi u SAD. U prvoj sezoni Nacionalne profesionalne fudbalske lige (NPSL) osvaja titulu šampiona, a u dve sezone u Americi ostvario je neverovatan učinak od 28 golova na 34 utakmice.

Put ga je dalje vodio u Francusku, gde je u dresu Red Stara tokom sezone 1969/70. bio prvi strelac ekipe sa 14 pogodaka u elitnom rangu (Ligue 1). Pre nego što je okačio kopačke o klin u dresu kragujevačkog Radničkog, kratko je nastupao i za francuski Arago.

Nakon igračke karijere, Sele se posvetio trenerskom pozivu. Vodio je brojne timove, ali je njegovo srce uvek pripadalo Mačvi, kojoj se vraćao u najtežim i najlepšim trenucima. Internacionalnu slavu kao strateg stekao je u Indoneziji, gde je osvajao šampionske titule i bio izuzetno cenjen stručnjak.

Autor: Marija Radić