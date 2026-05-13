Drama u Turskoj: Treneru Efesa lekari se bore za život, srce mu stalo na 10 minuta

Košarkaški svet potresla je vest iz Istanbula – kondicioni trener Anadolu Efesa, Serhat Guneš, nalazi se u kritičnom stanju nakon što je pretrpeo težak srčani udar.

Drama se odigrala u trening centru (BGM) neposredno nakon što je 40-godišnji stručnjak završio sa sopstvenim vežbanjem. Gunešu je srce iznenada prestalo da kuca, a borba za njegov život trajala je "čitavu večnost."

Sreća u nesreći bila je činjenica da se u blizini našao generalni sekretar Košarkaškog saveza Turske (TBF), Serhan Antaljali, koji je po struci lekar. On je odmah pritekao u pomoć i započeo reanimaciju. Prema navodima turskih medija, Guneševo srce nije kucalo čak 10 minuta, ali je zahvaljujući nadljudskim naporima i stručnosti Antaljalija, on vraćen u život i hitno transportovan u bolnicu.

Takımımızın Atletik Performans Antrenörü Serhat Güneş geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucunda hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmiştir.



Entübe edilen ve yarın uyandırılacak olan Serhat Güneş'e yapılan testlerin ümit verici olduğu belirtildi.(Basketfaul)



Trenutno je intubiran i nalazi se pod strogim nadzorom lekara. Iako je situacija bila dramatična, prve vesti iz bolnice donose zračak nade. Testovi koji su urađeni daju obećavajuće rezultate, a očekuje se da će lekari sutra pokušati da ga probude iz indukovane kome.

Guneš je čitav svoj život posvetio košarci. Nakon 15 godina igračke karijere, 2016. godine se otisnuo u trenerske vode kao stručnjak za fizičku pripremu. Poslednje tri godine bio je neizostavan deo stručnog štaba Anadolu Efesa, gde je brinuo o vrhunskoj formi zvezda ovog evroligaša.

Čitava turska sportska javnost, kao i navijači širom Evrope, šalju poruke podrške porodici i klubu, nadajući se da će se ovaj mladi stručnjak uspešno oporaviti od najteže životne utakmice.

Autor: Marija Radić