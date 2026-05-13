'KAJEM SE ALI, KADA ME NEKO ISPROVOCIRA...' Oglasio se Nikola Kalinić zbog tuče na Zlatiboru

Košarkaš Crvene zvezde, Nikola Kalinić prvi put se javno oglasio nakon tuče koja se dogodila tokom druge utakmice četvrtfinalne serije protiv Zlatibora u Košarkaškoj ligi Srbije, a gde se našao u klinču sa Matejom Čibejom iz čajetinskog tima. ale.

U intervjuu za Meridijan Sport, Nikola Kalinić je istakao da želi ta da priča ostane iza njega i ne bi voleo da je otvara nakon što se sve već smirilo.

- To je zatvorena priča i ne bih da joj ponovo pridajem značaj. Desilo se šta se desilo. Naravno da se kajem zbog svoje reakcije, da nije trebalo tako žustro da reagujem, ali opet, sa druge strane, kad me neko napadne, provocira i udari prvi - uvek ću reagovati. Tako gledam na život. Ako sudije i organizatori utakmice nisu mogli da me zaštite, ovo je bio moj način. Pogrešan, slažem se, ali desio se u trenutku i tako je kako je - rekao je Kalinić.

Ne ide Zvezdi u četvrtfinalnim serijama, pošto će majstoricu igrati i u ABA ligi protiv Cedevita Olimpije.

- Očigledno je da smo igrali dobro do određenog momenta, imali smo čak i preko 20 poena razlike, ali onda nismo kvalitetno odreagovali na njihov pritisak i povećanu agresivnost. Imamo treću utakmicu u Beogradu i nadamo se da ćemo odgovoriti kako treba i proći u polufin

