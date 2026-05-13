Zemljotres pred Rolan Garos: Posle Alkaraza, povukao se još jedan od favorita

Italijanski teniser Lorenco Muzeti, na društvenim mrežama je saopštio da zbog povrede tetive neće nastupiti na predstojećem Rolan Garosu.

Nakon što su ljubitelji tenisa ostali uskraćeni za nastup Karlosa Alkaraza, lista zvezda koje propuštaju Rolan Garos dobila je novo zvučno ime. Jedan od najtalentovanijih tenisera na šljaci Lorenco Muzeti, zvanično je potvrdio da propušta turnir u Parizu, zbog povrede tetive.

"Nakon jučerašnjeg meča podvrgnut sam medicinskim pregledima koji su otkrili povredu tetive. To će zahtevati nekoliko nedelja pauze radi oporavka. Nažalost, ovo me sprečava da učestvujem na turnirima u Hamburgu i na Rolan Garosu, što je ogroman udarac", napisao je Italijan na svom Instagram profilu.

Muzeti je svoje sjajne igre na šljaci pokazao prošle sezone fantastičnim nizom rezultata. Italijan je igrao finale u Monte Karlu, kao i polufinae u Rimu i upravo na Rolan Garosu. Interesantno je da je u sva tri slučaja put do samog kraja bio prekinut od strane iste osobe - Karlosa Alkaraza.

Lorenco Muzeti je trenutno 10. teniser na ATP listi, a u karijeri je osvojio dve titule u singlu i jednu u dublu. Najbolje plasiran je bio u januaru 2026. godine, kada je zauzeo petu poziciju na svetu.

