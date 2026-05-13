UEFA ŽESTOKO KAZNILA FENERBAHČE: Manipulacije u finansijskim operacijama došle na naplatu

UEFA je kaznila Fenerbahče sa 10 miliona evra zbog niza manipulacija i nepravilnosti u finansijskim operacijama.

UEFA-ino posebno odeljenje za sprovođenje pravila finansijske održivosti, koje nadgleda ravnotežu između prihoda i rashoda klubova kontrolišući plate igrača, transfere i agentske naknade, pažljivo je pratilo poslovanje turskog kluba.

Sumnjive stavke su primećene u ugovorima Žozea Murinja, Kerema Akturkoglua, Milana Škrinijara i Dijega Karlosa, a ugovori Murinja i Akturkoglua su se našli pod posebnom lupom inspektora.

Fenerbahčeova prevara vezana za dovođenje i plaćanje turskog reprezentativca iz Benfike prošlog leta izašla je na videlo. Akturkoglu je godinama bio najbolji domaći igrač u Galatasaraju, ali je bio potplaćen u poređenju sa stranim zvezdama.

Počeo je sa godišnjom platom od 110.000 evra, u sezoni 2022/23 zaradio je 650.000 evra, a u sledećoj sezoni 1.400.000 evra. Leta 2024. prešao je u Benfiku, gde mu je plata skočila na 2,8 miliona evra po sezoni.

Upravo tamo je vladao Fenerbahčeom, pošto je njegov gol odveo Benfiku u Ligu šampiona i naneo turskom klubu finansijski gubitak od 25 miliona evra. Ubrzo nakon tog gola, Fenerbahče ga je kupio za 22,5 miliona evra.

