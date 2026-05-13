SPEKTAKULARNO FINALE NA LAGATORU: Crvena zvezda nakon preokreta i penal drame srušila Vojvodinu i osvojila novu duplu krunu!

CRVENA ZVEZDA - VOJVODINA 2:2

Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su 30. put u svojoj istoriji Kup Srbije.

Zvezda je u velikom finalu savladala Vojvodinu u Loznici nakon penala 2:2, 5:4.

Strelci za Vojvodinu bili su Suč u 2. i Vidosavljević u 35. minutu.

Pogotke za Zvezdu postigli su Marko Arnautović u 54. minutu i Rodrigao u u dubokoj nadoknadi meča.

Zvezda je ovim trijumfom osvojila i šestu uzastopnu duplu krunu.

Uskoro opširnije...

Penali:

Duarte - 1:0

Medojević - 1:1

Handel - 2:1

Suč - 2:2

Krunić - 3:2

Mladenović - promašuje ceo gol.

Lučić - brani Rosić.

Ranđelović - 3:3

Enem - 4:3

Kokanović - 4:4 - uz mnogo sreće od stative i Mateusa.

Rodrigao - 5:4

CRVENA ZVEZDA - VOJVODINA 2:﻿﻿﻿﻿﻿﻿2﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

120 +1 minut - PenaliZavršen je i drugi produžetak.

116. minut - Inicijativa Zvezde u finišu

Bližimo se kraju drugog produžetka, crveno-beli opasniji u ovim momentima.

108. minut - Šansa za Duartea

Handel je centrirao, a Duarte probao glavom, zamalo preko gola.

105. minut - Kraj prvog produžetka

Igraće se još 15 minuta.

102. minut - Velika šansa za Vojvodinu

Meri je centrirao, a Sukačev iz odlične situacije traljavo šutirao.

91. minut - Počeo je prvi produžetak

Nastavljen je fantastičan meč na Lagatoru.

Produžeci!

Završen je regularan deo meča, gledaćemo produžetke.

90 +6 - GOL - 2:2 - Rodrigao

Nakon veiike gužve, lopta dolazi do Rodrigaa koji donosi izjednačenje crveno-belima u poslednji čas i verovatne produžetke.

90 + 4. minut - Zvezda pritiska svim silama

Teče vreme crveno-belima Vojvodina jako blizu osvajanja trofeja.

90. minut - Nadoknada

Meč je produžen za čak osam minuta.

85. minut - Finiš meča

Polako ulazimo u sam finiš meča, treba očekivati dugačku nadoknadu vremena, zbog čestih prekida.

80. minut - Ponovo prekid u Loznici

Ovog puta zbog povređenog Vukana Savićevića.

75. minut - Vukanović dobija žuti karton

Zbog starta sa leđa na Kruniću.

73. minut - Ređaju se šanse

Veliki pritisak Zvezde. Kostov je šutirao, još jedna sjajna intervencija Rosića.

70. minut - Stanković pravi dvostruku izmenu

Katai i Elšnik su napustili igru. Na terenu su Lučić i Enem!

67. minut - Kakva šansa za Zvezdu

Velika prilika za crveno-bele posle još jednog kornera. Pokušao je Eraković, ali pravo u Rosića.

62. minut - Menja Tanjga

Sukačev je u igri umesto Kolarevića.

60. minut - Prvi žuti karton

Zvezda vrši ogroman pritisak, Nakon greške Elšnika, Tiknizjan ruši Ranđelovića u kontri i zasluženo dobija žuti karton.

54. minut - GOL - 1:2 - Arnautović

Zvezda je sjajno otvorila drugo poluvreme. Nakon centaršuta Tiknizjana sa leve strane, Arnautović u svom stilu trese mrežu Rosića.

50. minut - Nastavljen meč

Posle tri četiri minuta pauze, dok se dim nije razišao, meč je nastavljen.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme

Nastavljeno je veliko finale Kupa Srbije u Loznici. Međutim zbog dimnih bombi sa severne tribine gde su navijači Zvezde, novi prekid meča.

45 +4. minut - Neverovatna odbrana Rosića

Seol je imao odličnu priliku, odbranio je Rosić, potom je glavom pokušao Arnautović, ali je uspeo da se pridigne Rosić i vrhovima prstiju skine loptu koja je išla u mrežu.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme

Nastavljeno je veliko finale Kupa Srbije u Loznici. Međutim zbog dimnih bombi sa severne tribine gde su navijači Zvezde, novi prekid meča.

45 +4. minut - Neverovatna odbrana Rosića

Seol je imao odličnu priliku, odbranio je Rosić, potom je glavom pokušao Arnautović, ali je uspeo da se pridigne Rosić i vrhovima prstiju skine loptu koja je išla u mrežu.

Ovako je Vojvodina duplirala prednost

45. minut - Nadoknada

Prvo poluvreme produženo je za šest minuta.

41. minut - Velika šansa za Kataija

Lukav pokušaj Kataija iz izgledne situacije, zamalo pored stative golmana Rosića

35. minut - GOL - 0:2 - Vidosavljević

Novi šok za Zvezdu. Pratio je Vidosavljević situaciju i iskoristio kiks Zvezdinog defanzivca. Bili su u duelu Ranđelović i Eraković, lopta je prošla kroz noge defanzivcu Zvezde, a Vidosavljević je stigao do nje i poslao je iza leđa Mateusa.

Ako bude nerešeno-produžeci

Propozicija takmičenja za fudbalski Kup Srbije kaže da se, za razliku od svih prethodnih rundi, u finalu, u slučaju nerešenog rezultata nakon 90 minuta, igraju produžeci 2 puta po 15 minuta, a tek ako i nakon toga ostane egal, pristupa se izvođenju jedanaesteraca.

28. minut - Stativa

Nakon kornera Elšnika, jedan igrač Vojvodine je u želji da izbije loptu glavom pogodio stativu sopstvenog gola.

Slaba vidljivost na terenu usled magle koja je nastala zbog pirotehnike Zvezdih navijača.

19. minut - Neverovatan promašaj Arnautovića

Duarte je sa desne strane zavrnuo loptu na peterac, a Arnautović u padu promašio bukvalno zicer.

17. minut - Zvezda pojačava pritisak

Crveno-beli žele što pre do izjednačenja.

11. minut - Pokušaj Kolarević

Natrčao je na odbitak na ivici šesnaesterca, ali je Mateus bez problema odbranio.

6. minut - Inicijativa Zvezde

Nakon početnog šoka Zvezda je krenula svim silama u napad. Katai je dobro šutirao, Rosić uspeo da odbrani.

2. minut - GOL - 0:1 - Suč

Kakav početak utakmice. Vojvodina je povela iz prvog napada. Nakon kornera za Novosađane sa leve strane Suč je glavom matirao Mateusa. Centrirao je Njegoš Petrović na prvu stativu.

Minut ćutanja za Vladimira Cvetkovića

Uoći meča održan je minut ćutanja za preminulu legendu Crvene zvezde Vladimira Cvetkovića.1

Uoči meča intonirana je himna Republike Srbije "Bože pravde"

Igrači izašli na zagrevanje

Fudbaleri oba tima su ponovo na terenu. Meč bi trebao da počne za nekih desetak minuta.

Jako obezbeđenje u Loznici

Jake policijske snage se nalaze na ulazima u Loznicu, ali i po gradu, pa su rigorozne kontrole ulaska u grad.

Planirano je da obe navijačke grupe Delije i Firma dođu na stadion u pratnji policije.

Poznati sastavi:

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Mateuš - Seol, Veljković, Eraković, Tiknizjan - Elšnik, Krunić, - Duarte, Kostov, Katai - Arnautović

VOJVODINA (4-2-3-1): Rostić - L. Nikolić, Suč, Crnomarković, Baros - Petrović, Savićević - Ranđelović, Vidosavljević, Kolarević - Vukanović

SUDIJA: Pavle Ilić

STADION: Lagator (Loznica)

Tanjug/Nenad Mihajlović Tanjug/Nenad Mihajlović Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ Previous Next

Autor: A.A.