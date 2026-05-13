AKTUELNO

Ostali sportovi

MASTERS U RIMU DOBIO PRVOG POLUFINALISTU: Rud preko Hačanova do naredne runde

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Joan Monfort ||

Meč Hačanova i Ruda, 15. i 25. igrača sveta, trajao je sat i 40 minuta.

Norveški teniser Kasper Rud plasirao se u polufinale mastersa u Rimu, pošto je pobedio ruskog igrača Karena Hačanova sa 6:1, 1:6, 6:2.

Rud je za osvajanje prvog seta napravio dva brejka, u četvrtom i šestom gemu, da bi u drugom setu usledila dominacija Hačanova i rani brejkovi u drugom i četvrtom gemu.

U trećem setu viđena su četiri brejka, od čega je tri napravio Rud.

Rud će u polufinalu mastersa u Rimu čekati pobednika meča između domaćeg igrača Lučijana Darderija (20. na svetu) i Španca Rafaela Hodara (34.).

Autor: D.Bošković

#Rim

#hačanov

#masters

#polufinalista

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

PRVI REKET SVETA GAZI REDOM: Siner počistio Popirina

Ostali sportovi

ZAVRŠNI WTA TURNIR U RIJADU: Mertens i Kudermetova osvojile titulu u dublu

Ostali sportovi

DUCI OSTAO BEZ GLAVNOG ŽREBA: Lajović poražen od 207. igrača na ATP listi na US openu

Svet

NIŠTA OD MIRA !? Oglasi se Tramp nakon razgovora sa Putinom

Ostali sportovi

I ZVEREV SIGURAN: Nemac lako do osmine finala

Ostali sportovi

ALKARAZ PREŽIVEO Španac posle preokreta srušio Hačanova i prošao u polufinale