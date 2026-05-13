JEZIVE SCENE U LOZNICI! Ovo su svi detalji sukoba navijača Crvene zvezde i policije! (VIDEO)

Utakmica finala Kupa Srbije između fudbalera Crvene zvezde i Vojvodine kasnila je večeras 30 minuta, zbog sukoba navijača i policije ispred stadiona "Lagator" u Loznici.

Uoči meča ispred stadiona je došlo do sukoba navijača Zvezde i policije, a incidenata je bilo i na tribinama.

Prvi navijači Crvene zvezde pojavili su se na tribini pola sata pre početka.

Ubrzo je došlo do tuče delija i policije na tribini.

Ispostavilo se da je došlo do tuče delija i policije i ispred stadiona.

Nekoliko navijača pred naletom policije i suzavca koji je bačen, sišlo je sa tribina na teren. Tom prilikom je povređenima ukazana prva pomoć.

Pre početka utakmice održan je minut ćutanja u znak sećanja na nedavno preminulog bivšeg košarkaša Crvene zvezde i generalnog sekretara fudbalskog kluba sa "Marakane" Vladimira Cvetkovića, ali je on prekidan čestim dobacivanjima navijača sa dela tribine gde se nalaze pristalice novosadskog kluba..

Autor: D.Bošković