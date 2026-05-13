Dejan Stanković je smirivao frku između igrača Crvene zvezde i Vojvodine

Mnogo nervoze u finalu Kupa između Zvezde i Vojvodine viđeno je tokom čitavog susreta, a tenzije su se sa tribina prenele i na teren.

Naime, Vojvodina je povela sa 2:0, Zvezda je odgovorila golom na početku drugog poluvremena. Meč je delovao tako da se vodila borba za svaku loptu. U jednom momentu, došlo je do koškanja i sukoba između igrača dva tima.

Kako se sve dešavalo nedaleko od klupe Crvene zvezde, među igrače je uleteo trener crveno-belih Dejan Stanković i smirio sukob i razdvojio zavađene strane.

Autor: D.Bošković