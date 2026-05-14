Zvezda ima novog najtrofejnijeg fudbalera u istoriji

Osvajanjem novog trofeja u Kupu Srbije, fudbaleri Crvene zvezde nisu samo zaokružili još jednu dominantnu sezonu, već su postali svedoci ispisivanja nove stranice klupske istorije – Mirko Ivanić zvanično je postao najtrofejniji igrač u istoriji kluba sa Marakane.

Iskusni vezista i kapiten crveno-belih podigao je svoj 14. pehar u dresu Crvene zvezde, čime je na večnoj listi prestigao dosadašnjeg rekordera, levog beka Milana Rodića, koji je ostao na koti 13.

Ivanićev put do istorijskog dostignuća popločan je uspesima kakvi se retko viđaju u modernom fudbalu. Do brojke od 14 trofeja stigao je osvojivši osam šampionskih titula i šest trofeja Kupa Srbije, uz podatak koji posebno impresionira – čak šest osvojenih "duplih kruna".

Od dolaska u Ljutice Bogdana 2019. godine, Mirko Ivanić se profilisao u apsolutnog lidera i jednog od najvažnijih šrafova generacije koja je vratila Zvezdu na evropsku mapu. U crveno-belom dresu odigrao je ukupno 335 utakmica i postigao više od 107 golova, uz ogroman broj asistencija i ključnih poteza u najvažnijim večitim derbijima i evropskim duelima.

Ovim rekordom, popularni "Mića" je dodatno učvrstio svoj status među legendama kluba.

Autor: S.M.