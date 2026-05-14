SENIORSKO PRVENSTVO DRŽAVE: Hrabri nastup mladih rvača Torlaka krunisan sa ČETIRI MEDALJE

Na održanom Seniorskom prvenstvu države viđena je velika borbenost, kvalitetni mečevi i vrhunska rvanja najboljih domaćih takmičara.

Posebnu pažnju privukli su rvači Rvačkog kluba Torlak, koji su uprkos izostanku seniorskih predstavnika ostvarili zapažen uspeh i pokazali da klub ima svetlu budućnost.

Bronzane medalje osvojili su Aleksa Kimoski, Uroš Stanišić, Nemanja Kimoski i Marko Avramović, koji su se hrabro suprotstavili znatno iskusnijim rivalima i dokazali da mogu ravnopravno da se nose sa seniorskom konkurencijom.

Uspeh mladih rvača dodatno dobija na značaju kada se uzme u obzir da je Torlak nastupio bez standardnih seniorskih takmičara, pa su odgovornost na sebe preuzeli mlađi članovi ekipe.

Uprkos tome, klub je uspeo da osvoji čak četiri bronzane medalje i još jednom potvrdi kvalitet rada i kontinuitet u stvaranju talentovanih sportista.

Rezultati sa državnog prvenstva predstavljaju veliki podstrek za naredni period, ali i potvrdu da u Rvačkom klubu Torlak stasava generacija spremna za najveće sportske izazove i buduće vrhunske rezultate.

Autor: Iva Besarabić