PROSLAVLJENI FUDBALER BRUTALNO NAPADNUT U TRŽNOM CENTRU! Čovek ga udario pesnicom jer je opsednut njegovom devojkom, isplivali detalji HAOSA

Fudbalsku javnost šokirao je incident iz Istanbula u kojem je Lukas Toreira, nekadašnji igrač Arsenala i Atletiko Madrida, a danas fudbaler Galatasaraja, brutalno napadnut u tržnom centru u četvrti Bejolu.

Incident se odigrao usred dana dok je Toreira bio u društvu prijatelja. Dok je fudbaler ljubazno izlazio u susret navijačima koji su želeli fotografiju, jedan muškarac mu je iznenada prišao i zadao mu snažan udarac u glavu.

- Čovek mi je prišao i rekao da želi sliku. Nakon toga, video sam drugog kako se približava i mislio sam da i on želi isto. Kada se približio, odjednom me je udario u levu stranu glave. Nisam razumeo šta se dešava - ispričao je Toreira policiji.

Ispostavilo se da je napadač izvesni Burak Doan, a razlog za ovaj suludi čin je njegova opsesija Toreirinom devojkom, poznatom turskom glumicom Devrim Ozkan, zbog koje je već duže vreme gajio patološku ljubomoru prema urugvajskom sportisti.

- Nakon što sam video slike Devrim Ozkan sa Lukasom Toreirom pre godinu dana, počeo sam da ga mrzim - priznao je napadač policiji nakon hapšenja.

Ispostavilo se da je napadač odranije poznat po uznemiravanju glumice, zbog čega mu je bila izrečena i zabrana prilaska, a Toreiri je pre incidenta slao pretnje preko društvenih mreža. U trenutku napada, fudbalerov vozač i prijatelj su odmah intervenisali kako bi ga zaštitili, dok je napadač pokušao da pobegne taksijem, ali je ipak brzo savladan.

