Savo Milošević podneo ostavku: Evo šta je KLJUČNI RAZLOG NJEGOVE ODLUKE

Savo Milošević više nije šef stručnog štaba Željezničara iz Sarajeva! Milošević je odluku o ostavci saopštio na današnjoj konferenciji za medije, naglasivši da se na ovaj korak odlučio nakon dugog razmišljanja, dok je istovremeno direktor kluba Haris Slato stavio svoj mandat na raspolaganje.

Milošević je pojasnio da je glavni razlog odlaska nemogućnost planiranja dugoročnog projekta koji je bio dogovoren prilikom njegovog dolaska na Grbavicu.

- Odluka nije došla preko noći. Imali smo dogovor o dugoročnoj saradnji i projektu koji je klub trebao podići na viši nivo. S obzirom na to da smo došli u situaciju da pred početak nove sezone ni ja ni ljudi iz kluba ne možemo konkretno planirati ništa od juna, postalo je besmisleno nastavljati saradnju - izjavio je Milošević.

Dosadašnji strateg "Plavih" istakao je da oseća ličnu satisfakciju jer ostavlja ekipu u stabilnijoj situaciji nego što ju je zatekao.

- Uspeli smo sanirati situaciju i dovesti klub u sigurnu zonu, što je bio moj primarni zadatak po dolasku. Ekipu smo zatekli u izuzetno teškom psihološkom i fizičkom stanju, ali su momci karakterom i voljom izneli ogroman teret - dodao je on.

Milošević se zahvalio upravi, stručnom štabu i igračima, a posebne riječi hvale uputio je navijačima Željezničara.

- Igrao sam u mnogo klubova, ali ovi navijači su posebni. Bez obzira na stanje na tabeli, bili su uz nas bezrezervno. Željezničar ima jedinstvenu podršku i bila mi je čast raditi u Sarajevu. Nažalost, povod ovog obraćanja nije lep, ali verujem da je ovo jedina ispravna odluka u ovom trenutku - zaključio je Milošević.

Savo Milošević je na klupi Željezničara proveo tri meseca, a ime njegovog naslednika, kao i sudbina direktorske pozicije Harisa Slate, bit će poznati nakon sednice klupskih organa.

