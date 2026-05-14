SRBIJA DOBILA SJAJNE VESTI: Laslo Đere juri ka ATP tituli!

Laslo Đere je sve bolji iz meča u meča i došao je na dva koraka do titule na čelendžeru u Oeirasu (Portugal). On je u četvrtfinalu savladao Koltona Smita sa 6:4, 6:4.

Dominirao je 279. na ATP listi na ovom meču. Možda rezultat to ne pokazuje, no rival je imao samo tri brejk prilike, što svakako može da raduje 30-godišnjaka iz Sente.

Đere je u oba seta izgubio jedan svoj servis gem, ali Amerikanac je dva puta poklekao u prvom i isto toliko puta u drugom segmentu.

Ovakva forma može da raduje Lasla pred nastavak sezone. Uskoro slede i kvalifikacije za Rolan Garos i važno je što spremniji dočekati do takmičenje.

Đere će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Benjamin Hasan (Liban) - Ugo Delijen (Bolivija).

Autor: A.A.