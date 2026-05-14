ISTORIJA JE ISPISANA! JANIK SINER OBORIO ĐOKOVIĆEV REKORD! Italijan srušio Rubljova za polufinale Mastersa u Rimu

Pobedom nad Andrejem Rubljovom u četvrtfinalu rimskog Mastersa, Janik Siner je ispisao nove stranice teniske istorije.

Italijan je slavio rezultatom 6:2, 6:4 nakon sat i po vremena igre, čime je stigao do svoje 32. uzastopne pobede na turnirima iz serije 1.000.

Ovim trijumfom Siner je zvanično svrgnuo Novaka Đokovića sa vrha ove liste, čiji je rekord od 31 uzastopne pobede datirao još iz 2011. godine. Iako je Rubljov bio poslednja prepreka koja je mogla da sačuva Novakov učinak, ruski teniser nije imao rešenja za raspoloženog Italijana.

Ovaj meč je dodatno potvrdio Sinerovu dominaciju u međusobnim duelima sa Rubljovom, protiv kojeg sada vodi 8-3 u pobedama, uz impresivan niz od šest dobijenih mečeva u njihovih poslednjih sedam susreta.

Autor: Iva Besarabić

