VELIKO SLAVLJE U NIŠU: Rukometaši Srbije pobedili Mađarsku

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Foto/Rafal Oleksiewicz ||

Rukometaši Srbije savladali su večeras Mađarsku rezultatom 31:29 (18:12) u prvom meču baraža za plasman na Svetsko prvenstvo.

Nošeni podrškom sa tribina "Čaira" srpski rukometaši odigrali su najvećim delom sjajan meč, a najefikasniji je bio Dragan Pešmalbek sa osam golova, dok je Darko Đukić postigao pet.

Odličan na golu bio je Dejan Milosavljev sa 11 odbrana.

Kod Mađara Imre Bence postigao je sedam golova.

Srbija je ispustila šest golova prednosti sa poluvremena i sedam iz 48. minuta (29:22).

Revanš meč između Srbije i Mađarske igraće se u nedelju od 17.30 časova u Vespremu.

Pobednik baraža igraće na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj od 13. do 31. januara 2027. godine.

Autor: Marija Radić

