Predsednik ŠS SRBIJE prisustvovao otvaranju TURNIRA “SUPERBET CHESS CLASSIC ROMANIA 2026”

Predsednik Šahovskog saveza Srbije, Andrija Jorgić, na poziv Rumunske šahovske federacije, prisustvovao je svečanom otvaranju prestižnog turnira „Superbet Chess Classic Romania 2026“, prvog turnira ovogodišnjeg Grand Chess Tour-a.

Svečana ceremonija održana je u Nacionalnoj banci Rumunije u Bukureštu, u prisustvu brojnih zvanica iz sveta šaha, sporta i institucija. Domaćin ceremonije bio je predsednik Rumunske šahovske federacije Vlad Ardeleanu, dok su događaju prisustvovali predsednik Evropske šahovske unije Zurab Azmaiparašvili, guverner Nacionalne banke Rumunije MugurIsaresku, predsednik Olimpijskog komiteta Rumunije Mihai Kovaliu.

Turnir „Superbet Chess Classic Romania 2026“ okupio je desetoricu najboljih šahista sveta i predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u međunarodnom šahovskom kalendaru. Pod sloganom „Uniting Minds“, turnir promoviše univerzalne vrednosti, povezivanje ljudi i snagu šaha kao globalnog intelektualnog sporta.

Šahovski savez Srbije nastavlja da neguje i razvija saradnju sa vodećim evropskim i svetskim šahovskim institucijama, aktivno učestvujući u najznačajnijim međunarodnim događajima.