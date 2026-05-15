ZAGONETNA PORUKA PARTIZANOVOG BEKA: Dvejn Vošington potvrdio da napušta Humsku ovog leta?!

Šta god da se desi u narednom periodu, ovaj grad i klub zauvek će ostati urezani u mom sećanju, poručio je košarkaš Partizana Dvejn Vošington (26) i tako potencijalno nagovestio svoj odlazak iz Humske na kraju sezone.

Status američkog beka tokom prethodne dve nedelje glavna je tema u košarkaškim krugovima, s obzirom na to da mu na kraju sezone ističe ugovor i da je sve izvesnije da će kao slobodan igrač napustiti klub iz Humske. Iako uprava još nije obavila konkretne razgovore sa njim, deluje da je rastanak najrealniji scenario, posebno zbog očekivanja igrača da u narednom ugovoru dobije znatno veću platu, što Partizan trenutno ne planira da ispuni.

Bivši igrač Finiksa i Indijane, kojem je Partizan prvo iskustvo u Evropi, zahvalan je na prilici da zaigra u Beogradu i poručuje da klub zauvek ima posebno mesto u njegovom srcu.

- Partizan je moja prva stanica u Evropi od kada sam postao profesionalac. Grad i klub zauvek će ostati urezani u moje sećanje. Šta god da se desi u budućnosti. Upoznao sam istoriju, osetio ljubav i podršku i to ne može ni sa čim da se poredi. Zahvalan sam što me put naveo ovde. Bog ima plan za sve u mom životu i beskrajno sam srećan zbog svega - poručio je Vošington na jučerašnjem druženju sa navijačima organizovvanom ispred Beogradske arene.

Vošington je ove sezone u Evroligi odigrao 23 utakmice za crno-bele, a prosečno je beležio 14,9 poena, 2,5 asistencije i 1,5 skok. Što se tiče ABA lige, Partizanov bek je prosečno postizao 21,2 poena i proglašen je za najboljeg strelca regionalnog takmičenja.

Autor: Iva Besarabić