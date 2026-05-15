SRBIJA PONOSNA NA ŠAMPIONE! Šahisti reprezentacije gluvih doneli četiri medalje sa Svetskog prvenstva u Španiji

Sportski savez gluvih Srbije sa izuzetnim ponosom obavestio je javnost da je šahovska reprezentacija gluvih Srbije ostvarila istorijski uspeh na Svetskom ekipnom prvenstvu gluvih u šahu, održanom u španskom gradu Roketas de Mar, gde su naši reprezentativci dostojanstveno predstavljali Republiku Srbiju i osvojili čak tri medalje.

U konkurenciji najboljih svetskih reprezentacija, srpski šahisti pokazali su vrhunski kvalitet, takmičarsku zrelost, mentalnu snagu i nepokolebljiv sportski duh, nadmašivši očekivanja sportske javnosti i ostvarivši jedan od najvećih uspeha srpskog sporta gluvih u oblasti šaha.

Reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju u klasičnom šahu, bronzanu medalju u brzom šahu, kao i bronzanu medalju u blic šahu, čime je još jednom potvrđeno da Srbija ima vrhunske sportiste koji mogu ravnopravno da se nose sa najboljima na svetu.

Poseban doprinos velikom uspehu dao je najmlađi član reprezentacije Jovan Pavićević, koji je briljantnim partijama osvojio srebrnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji u blic šahu, potvrdivši da pred sobom imamo jednog od najtalentovanijih mladih šahista u sportu gluvih.

Boje Srbije na ovom prestižnom takmičenju branili su Dragan Moldovanović, Dragan Živić, Rade Čimeša, Đerđ Tapei, Miloš Tonić i Jovan Pavićević.

Iz Sportskog saveza gluvih Srbije ističu da ovaj rezultat predstavlja potvrdu kontinuiranog, predanog i sistemskog rada sportista, stručnog štaba i Saveza, ali i snažnu afirmaciju jednakosti, discipline, upornosti i talenta sportista gluvih Srbije.

Sportski savez gluvih Srbije Sportski savez gluvih Srbije Sportski savez gluvih Srbije Sportski savez gluvih Srbije Sportski savez gluvih Srbije Sportski savez gluvih Srbije Sportski savez gluvih Srbije Sportski savez gluvih Srbije Sportski savez gluvih Srbije Previous Next

– Ovaj izuzetan uspeh nije samo sportski rezultat, već i snažna poruka da sportisti gluvi Srbije iz godine u godinu dostojno predstavljaju svoju zemlju na najvećim međunarodnim takmičenjima – navedeno je u saopštenju Saveza.

Sportski savez gluvih Srbije uputio je iskrene čestitke svim reprezentativcima i članovima delegacije, uz zahvalnost institucijama, partnerima i prijateljima Saveza na kontinuiranoj podršci razvoju sporta gluvih u Republici Srbiji.

Srbija danas sa ponosom može da govori o generaciji sportista koja je svojim rezultatima, ponašanjem i dostojanstvenim predstavljanjem zemlje ostavila snažan trag na svetskoj sportskoj sceni.