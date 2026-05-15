SRPSKI TENISER POSLE 17 MINUTA NA TERENU PROŠAO U FINALE: Laslo Đere pred velikim skokom

Laslo Đere je proveo samo 17 minuta na terenu tokom polufinala protiv Huga Delijena pošto je teniser iz Bolivije bio primoran da preda meč pri rezultatu 2:2 u gemovima.

Srbin, koji je trenutno 279. na svetu je bio u opasnosti da ispadne iz prvih 300, ali bi u slučaju osvajanja titule na čelendžeru u Portugalu mogao da skoči na 237. poziciju.

Đere je u oktobru 2019. godine bio 27. na svetu i to je njegov najbolji plasman u karijeri.

Nadajmo se da bi dobar rezultat u Portugalu mogao da bude početak njegovog povratka ka prvih 100.

Autor: Iva Besarabić