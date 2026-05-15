SRPSKI TENISER POSLE 17 MINUTA NA TERENU PROŠAO U FINALE: Laslo Đere pred velikim skokom

Izvor: Pink.rs/Kurir

Laslo Đere je proveo samo 17 minuta na terenu tokom polufinala protiv Huga Delijena pošto je teniser iz Bolivije bio primoran da preda meč pri rezultatu 2:2 u gemovima.

Srbin, koji je trenutno 279. na svetu je bio u opasnosti da ispadne iz prvih 300, ali bi u slučaju osvajanja titule na čelendžeru u Portugalu mogao da skoči na 237. poziciju.

Đere je u oktobru 2019. godine bio 27. na svetu i to je njegov najbolji plasman u karijeri.

Nadajmo se da bi dobar rezultat u Portugalu mogao da bude početak njegovog povratka ka prvih 100.

Autor: Iva Besarabić

