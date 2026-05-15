Karlik Džons osuđen na 8 meseci! Izrečene kazne igračima Partizana za tuču ispred noćnog kluba

Košarkaš Partizana Karlik Džons zbog učestvovanja u tuči ispred jednog beogradskog noćnog kluba osuđen je na osam meseci zatvora uslovno, dok su Isak Bonga i Sterling Braun oštećenom uplatili po 300.000 dinara.

Košarkaš Partizana Karlik Džons, zajedno sa još nekoliko prvotimaca KK Partizan, proglašen je krivim odlukom Prvog osnovnog suda u Beogradu donetom 15. maja, zbog učešća u incidentu koji se dogodio 5. maja 2025. godine ispred jednog beogradskog noćnog kluba, kada je došlo do sukoba sa grupom nepoznatih osoba.

"Dana 07.05.2026. godine Tužilaštvo je zaključilo sporazum o priznanju krivičnog dela sa okrivljenim S.A.J. zbog izvršenja krivičnog dela Teška telesna povreda iz čl. 121 st. 1 KZ. Sporazum je prihvaćen presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu dana 15.05.2026. godine, kojom je okrivljeni proglašen krivim i izrečena mu je uslovna osuda kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od osam (8) meseci sa rokom proveravanja od dve (2) godine", piše u saopštenju Prvog osnovnog javnog tužilaštva i dodaje se:

"Posle konsultacije sa oštećenim koji se saglasio sa primenom oportuniteta prema okrivljenima S. B. i I. B, doneta je Naredba o odlaganju krivičnog gonjenja kojom je određeno da okrivljeni uplate novčani iznos od po 300.000,00 dinara na račun oštećenog, a okrivljeni N. J. uplati iznos od 100.000,00 dinara."

Karlik Džons je nedavno produžio ugovor sa Partizanom na još dve godine, a ukoliko ponovi delo, biće uhapšen i sproveden u zatvor na spomenutih osam meseci.

Podsetimo, Karlik Džons, Sterling Braun, Isak Bonga i Frenk Nilikina učestvovali su u velikoj tuči u kojoj su dva lica doživela lakše, a jedna osoba teže telesne povrede. Situacija se zakuvala u jednom noćnom klubu kada su košarkaši Partizana stali u zaštitu devojaka.

Odmah nakon udarca momak je pao, a košarkaš Partizana gađao ga je na podu. Sve se odvilo oko četiri sata iza ponoći u Crnogorskoj ulici. Policija je vrlo brzo stigla na lice mesta i zatekla trojicu povređenih muškaraca inicijala: M. K, N. J. i J. K.

