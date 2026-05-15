Svečano potpisani Ugovori o stipendijama za sportsko usavršavanje za 2026. godinu između Ministarstva sporta i sportista

Ministarstvo sporta nastavilo je i u 2026. godini sa programom podrške mladim i perspektivnim sportistima, potvrđujući opredeljenje države da ulaže u razvoj vrhunskog sporta i stvaranje uslova za nove uspehe na međunarodnoj sceni. Tim povodom danas su u “Palati Srbija” svečano dodeljene stipendije najuspešnijim mladim sportistima koji su svojim rezultatima, radom i zalaganjem zaslužili podršku za dalje usavršavanje i sportski napredak.

Predstavnici Ministarstva istakli su da stipendije predstavljaju važan podsticaj mladim talentima da nastave sa treninzima i takmičenjima u najboljim mogućim uslovima, ali i priznanje za dosadašnje ostvarene rezultate. Posebno je naglašeno da ulaganje u mlade sportiste predstavlja ulaganje u budućnost srpskog sporta.

U uvodnom delu ceremonije, prisutnima se obratio ministar sporta Republike Srbije, Zoran Gajić:

“Danas je lep i važan dan za srpski sport. Danas ne dodeljujemo samo stipendije – danas pokazujemo da Republika Srbija stoji uz svoje sportiste, uz mlade ljude koji svojim radom, disciplinom i odricanjem predstavljaju našu zemlju na najbolji mogući način.

Pravo na stipendiju za 2026. godinu ostvarilo je 425 vrhunskih sportista amatera iz 50 nacionalnih granskih sportskih saveza, na osnovu rezultata postignutih u 2025. godini. Među njima je 167 zaslužnih sportista, 124 sportista međunarodnog ranga i 134 sportista nacionalnog ranga.

Ovi brojevi nisu samo statistika. Iza svakog od vas stoje godine rada, truda, odricanja, rana jutra, teški treninzi i ogromna ljubav prema Srbiji. Upravo zato država vas podržava da nastavite da ostvarujete vrhunske rezultate.

Zahvaljujući snažnoj i odgovornoj politici Vlade Republike Srbije, za program sportskih stipendija u 2026. godini izdvojeno je 731 milion dinara, što je najveće izdvajanje do sada za ovaj vid podrške sportistima. To je jasna poruka da Srbija veruje u svoje sportiste i da ulaganje u sport vidi kao ulaganje u budućnost naše zemlje.

Želim posebno da istaknem da je ovakav odnos države prema sportu rezultat kontinuirane podrške i vizije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji je sport postavio visoko na listu nacionalnih prioriteta. Zahvaljujući takvoj politici, Srbija danas ulaže više nego ikada u sportsku infrastrukturu, mlade talente, nacionalne saveze i naše šampione.

Takođe, veliku zahvalnost dugujemo i Vladi Republike Srbije i predsedniku Vlade, koji su prepoznali značaj sporta ne samo kao oblasti vrhunskih rezultata, već i kao važnog segmenta razvoja društva, zdravih vrednosti i nacionalnog ponosa.

Dragi sportisti, Vi ste ponos Srbije. Vi ste naši najbolji ambasadori širom sveta. Svaka vaša medalja, svaki nastup pod zastavom Srbije, donosi radost milionima građana naše zemlje. Zato želimo da znate da država stoji uz vas – ne samo kada osvojite medalju, već i na putu do nje.

Uveren sam da će mnogi od vas već u godinama koje dolaze donositi nove evropske, svetske i olimpijske medalje Srbiji. A Ministarstvo sporta će nastaviti da bude vaš pouzdan partner i oslonac.

Treba da budete gordi što svojim uspesima činite Srbiju ponosnom i uvek da imate u vidu da svojim časnim i patriotskim ponašanjem dostojno reprezentujete Srbiju.Živela Srbija!” – rekao je ministar sporta Gajić.

Program stipendija obuhvata sportiste iz različitih disciplina, uključujući individualne i kolektivne sportove, a cilj je da se mladim talentima omogući kontinuitet razvoja i priprema za najveća domaća i međunarodna takmičenja. Mladi sportisti zahvalili su Ministarstvu na podršci, ističući da im stipendije znače dodatnu motivaciju i sigurnost u nastavku sportske karijere.

U ime sportista stipendista obratila se i srpska bokserska reprezentativka, višestruka šampionka Evrope i sveta Sara Ćirković:

“Velika mi je čast što danas stojim ovde kao sportistkinja koja ima privilegiju da predstavlja Srbiju širom sveta, ali i kao neko ko veoma dobro zna koliko podrška države znači jednom mladom sportisti.

Kada svakodnevno trenirate, kada provodite sate u sali, putujete na takmičenja, odričete se mnogo toga i nosite grb Srbije na srcu, tada podrška države nije samo finansijska pomoć – ona je sigurnost, motivacija i potvrda da vaš rad neko vidi, poštuje i veruje u njega.

Kroz svoju karijeru imala sam priliku da osvojim evropske i svetske medalje, da postanem profesionalna prvakinja sveta i da predstavljam Srbiju na najvećim međunarodnim takmičenjima. Ali iza svakog uspeha stoje godine rada, discipline i vere da se trud isplati. Upravo zato sportske stipendije za nas sportiste imaju ogromnu vrednost. One nam omogućavaju da budemo maksimalno posvećeni treningu, oporavku, pripremama i ostvarivanju vrhunskih rezultata.

Danas, kada vidim ovoliko mladih i uspešnih sportista na jednom mestu, sigurna sam da Srbija ima svetlu sportsku budućnost. Među nama sede budući evropski, svetski i olimpijski šampioni. A mnogo je lakše sanjati velike snove kada znate da uz sebe imate svoju državu.

Zato želim iskreno da se zahvalim Vladi Republike Srbije i Ministarstvu sporta na tome što prepoznaju značaj ulaganja u sport i sportiste. Ta podrška nama daje dodatnu snagu da istrajemo, da budemo još bolji i da sa ponosom predstavljamo svoju zemlju.

Verujem da ćemo svi mi stipendisti svojim rezultatima, ponašanjem i odnosom prema dresu Srbije opravdati ukazano poverenje. Hvala vam na podršci, hvala što verujete u sport i mlade ljude” –rekla je najbolja srpska bokserka Sara Ćirković.

Usledilo je obraćanje srpskog paraolimpijca Nemanje Matijaševića:

“Velika je čast biti danas ovde među ljudima koji svojim radom, disciplinom i rezultatima predstavljaju sam vrh srpskog sporta. Želim da se zahvalim na podršci koju dobijamo kroz ove stipendije, jer one za nas sportiste znače mnogo više od finansijske pomoći. One su znak poverenja, poštovanja i vere u ono što radimo svakog dana.

Mislim da je važno da kažemo da ovakva podrška mnogim sportistima omogućava da istraju na svom putu. Iza vrhunskog sporta stoje godine rada i siguran sam da bi bez ovakve pomoći mnoge sportske karijere bile završene mnogo ranije. Zato ove stipendije za nas nisu samo podrška trenutnim rezultatima, već ulaganje u budućnost srpskog sporta.

Posebno mi je drago što danas ovde zajedno stoje olimpijci i paraolimpijci, jer sport na najbolji način pokazuje da nas ne određuju razlike, već isti ciljevi, isti trud, odricanje i želja da budemo bolji. Zato je važno što danas stojimo rame uz rame, kao jednaki predstavnici srpskog sporta. Podrška koju dobijamo pokazuje da država prepoznaje kvalitet, rad i rezultat, bez pravljenja razlika među sportistima. Nadam se da ćemo poverenje koje nam je ukazano opravdati rezultatima, ali i načinom na koji predstavljamo našu zemlju, kako na terenu, tako i van njega” – rekao je paraolimpijac Matijašević.

Vlada Republike Srbije i Ministarstvo sporta Republike Srbije je uspostavilo sveobuhvatan sistem za prepoznavanje, podršku i razvoj vrhunskih talenata i sportista naše zemlje. Kontinuirana podrška Vlade i Ministarstvo sporta Republike Srbije mladim talentima i vrhunskim sportistima predstavlja važan temelj razvoja srpskog sporta i stvaranja novih šampiona.

Na kraju sve prisutne pozdravio je Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut

“Veliko mi je zadovoljstvo što danas prisustvujem svečanom potpisivanju ugovora o stipendijama za sportsko usavršavanje, jer ulaganje u sport znači ulaganje u budućnost Srbije. Naši sportisti su najbolji ambasadori naše zemlje. Svojim radom, disciplinom i uspesima pokazuju kako se talenat gradi trudom i odricanjem. Zato je obaveza države da ih podrži, da im omogući uslove za napredak i da bude oslonac na putu ka novim pobedama.

Vlada Republike Srbije nastaviće da ulaže u sport, sportsku infrastrukturu i mlade talente, jer želimo zdravo, uspešno i snažno društvo. Čestitam svima koji danas dobijaju stipendije i želim vam mnogo uspeha u budućnosti” – rekao je Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut.

Svečanost je završena izvođenjem pesme „Bavite se sportom“ u interpretaciji hora Hor Čarolija, čime je na simboličan način poslata snažna poruka o značaju sporta, zajedništva i zdravih vrednosti među mladima.

