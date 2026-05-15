Oglasio se Karlik Džons: Ovako je reagovao na presudu

Karlik Džons je osuđen na osam meseci uslovne zatvorske kazne sa rokom proveravanja od dve godine, a oštećenom će morati da plati 700.000 dinara. U isto vreme su kažnjeni i Sterling Braun i Isak Bonga sa po 300.000 dinara.

Incident se odigrao prošlog maja, a došlo je do tuče između više košarkaša Partizana i još nekoliko lica. Tom prilikom je zadobio teške telesne povrede J.K.

Nedugo po donošenju presude oglasio se Karlik, storijem na Instagramu uz pesmu "Teška vremena".

