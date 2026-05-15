AKTUELNO

Košarka

Oglasio se Karlik Džons: Ovako je reagovao na presudu

Izvor: Alo.rs, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Osuđen na osam meseci uslovno.

Karlik Džons je osuđen na osam meseci uslovne zatvorske kazne sa rokom proveravanja od dve godine, a oštećenom će morati da plati 700.000 dinara. U isto vreme su kažnjeni i Sterling Braun i Isak Bonga sa po 300.000 dinara.

Incident se odigrao prošlog maja, a došlo je do tuče između više košarkaša Partizana i još nekoliko lica. Tom prilikom je zadobio teške telesne povrede J.K.

Nedugo po donošenju presude oglasio se Karlik, storijem na Instagramu uz pesmu "Teška vremena".

Autor: A.A.

#Karlik Džons

POVEZANE VESTI

Košarka

Karlik Džons osuđen na 8 meseci! Izrečene kazne igračima Partizana za tuču ispred noćnog kluba

Hronika

DOK JE PRATIO ŽENU ZVAO ĆERKE I REKAO DA ĆE IM UBITI MAJKU: Srbin u Francuskoj osuđen zbog zlostavljanja žene, na suđenju isplivali stravični detalji

Hronika

Pogledajte snimak napada na Gagu Antonijevića: Evo kako je Bjelogrlić pre tri godine iz čista mira nasrnuo na kolegu (VIDEO)

Domaći

BUBA KORELI IZBEGAO ZATVOR! Oglasili se iz Vrhovnog suda, reper platio OGROMNU cifru za slobodu

Svet

OSUĐEN SEBASTIJAN KURC: Bivši austrijski kancelar kažnjen zbog davanja lažnih izjava

Košarka

NOVI UGOVOR, ILI? Oglasio se Partizan, a tema je Karlik Džons! Grobari u delirijumu!