Košarkaši Crvene zvezde bolji od Cedevita Olimpije: Pobeda za plasman u polufinale ABA lige

Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale plej-ofa ABA lige, pošto su večeras u Beogradu savladali ekipu Cedevita Olimpije rezultatom 95:86 u trećem meču četvrtfinala i tako sa 2:1 u pobedama prošli u nastavak takmičenja.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džered Batler sa 19 poena, sedam asistencija i pet skokova.

Hasijel Rivero je postigao 15 poena, Džordan Nvora 14, a Čima Moneke je ubacio 11 poena.

U redovima Cedevita Olimpije istakao se Aleksej Nikolić sa 17 poena. Metju Hurt je zabeležio 16 poena, David Skara 12, dok je Ognjen Jaramaz postigao 11 poena.

Zvezda je bolje počela meč, vodila je tokom prve četvrtine, a posle 10 minuta bilo je 27:15 za "crveno-bele".

Gosti iz Ljubljane su u drugoj deonici smanjili prednost Zvezde pa je na poluvremenu ekipa iz Beograda vodila 49:46.

Cedevita Olimpija je u trećoj četvrtini prešla u vođstvo i u poslednji deo meča ušla je sa četiri poena prednosti 70:66.

Domaći tim je četvrtoj deonici sigurnom igrom povratio vođstvo i tako došao druge pobede u seriji i prolaska u polufinale takmičenja.

Zvezda će u polufinalu ABA lige igrati protiv Partizana. Drugi polufinalni par čine Dubai i Budućnost iz Podgorice.

Autor: Marija Radić