SAOPŠTENJE CRVENE ZVEZDE U PONOĆ: Na Malom Kalemegdanu nisu zadovoljni suđenjem protiv Cedevita Olimpije...

Crvena zvezda izdala saopštenje, razlog je izjava trenera Cedevita Olimpije - Zvezdana Mitrovića.

KK Crvena zvezda oglasila se nakon plasmana u polufinale plej-ofa ABA lige gde će odmeriti snage sa Partizanom.

Zvezda je na putu do polufinala izbacila Cedevita Olimpiju, a trener gostiju iz Ljubljane Zvezdan Mitrović, bio je ljut zbog suđenja...


Tim povodom Zvezda je izdala saopštenje:

KK Crvena zvezda Meridianbet plasirao se u polufinale ABA lige – potpuno zasluženo nakon majstorice koja je u petak odigrana u Beogradu.

Međutim, izjavu nakon meča trenera gostujuće ekipe, koja naš trijumf i plasman u polufinale pokušava da umanji konstatacijom „ da je ovo bio poraz sporta…“ smatramo krajnje neprimerenom, i što je najvažnije kao takva ne odgovara istini i dešavanjima na terenu!

Verujemo da su svi gledaoci u dvorani, i pored malih ekrana videli i način na koji su košarkaši Cedevita Olimpije igrali drugu utakmicu u Ljubljani, često i preko granice faula za koje nisu bili sankcionisani (nakon koje smo sportski čestitali protivniku bez ikakvog pominjanja sudija). Na identičan način su odigrali i treću u Beogradu, na kojoj je našem timu trebalo bude dosuđeno najmanje 50 slobodnih bacanja, umesto 35!

Želimo da verujemo da ovakve izjave, koje zapravo predstavljaju poraz sporta, a ne dešavanja na terenu po kojima je naš tim trebalo da okonča ovu seriju još u Ljubljani, nisu priprema „terena“ za ono što očekuje naš tim u nastavku takmičenja, i očigledno stvaranje atmosfere u kojoj našem timu neće biti omogućeni ravnopravni uslovi za igru - stoji u saopštenju.

Treba napomenuti da je Crvena zvezda na ovoj utakmici imala 35 slobodnih bacanja, dok su se gosti zaustavili na 13...

