'UĆUTI! NI SA 100 MILIONA NEĆEŠ BITI KAO JA' Ataman poludeo na konferenciji: Nemaš pravo da pričaš o meni!

Turčin odgovorio na prozivke prvog čoveka Hapoela iz Tel Aviva.

Evropska košarka bruji o brutalnom verbalnom obračunu trenera Panatinaikosa Ergina Atamana i vlasnika Hapoela iz Tel Aviva, Ofera Janaja!

Trener Panatinaikosa potpuno je izgubio strpljenje posle prozivki iz Izraela i na konferenciji za medije održao govor koji je zapalio društvene mreže.

Iako je njegov Panatinaikos rutinski savladao Mikonos u prvom meču četvrtfinala grčkog prvenstva, glavna tema nije bila pobeda već žestok odgovor turskog stručnjaka čoveku koji je pokušao da dovede u pitanje njegov autoritet.

Ataman se najpre osvrnuo na bolan kraj evroligaške sezone i eliminaciju od Valensije posle vođstva od 2:0 u seriji.

"Svi smo razočarani, igrači, navijači, svi u klubu. To je sport. Imali smo tri cilja – Kup, Evroligu i prvenstvo. Kup smo osvojili protiv Olimpijakosa, ali smo izgubili plej-of Evrolige. Moramo da poštujemo Valensiju, imali su sjajnu sezonu", rekao je, između ostalog, Ataman.

Turski trener istakao je da je veliki problem predstavljalo odsustvo povređenog Kostasa Slukasa.

"Naš kapiten i najbolji ofanzivni igrač prethodnih sezona nije mogao da igra. Mnogo nam je nedostajao. Primera radi, da Valensiji nije igrao Žan Montero, sve bi bilo drugačije" poručio je trener Panatinaikosa.

"SHUT UP AND TALK WITH YOUR TEAM"



Ergin Ataman FIRES BACK at Hapoel Tel Aviv owner Ofer Yannay 🔥



"I don't know his name.



You're very disrespectful.



I heard you'll have 75M budget. Even with 100M, with this mentality you'll win NOTHING.



You'll never come to my level." pic.twitter.com/rT8oTBqqtv — Eurohoops (@Eurohoopsnet) 15. мај 2026.

Međutim, pravi haos nastao je kada je Ataman odgovorio na izjave Ofera Janaja, predsednika Hapoela.

"Predsednik Hapoela dao je skandaloznu izjavu. Već 25 godina sam u Evroligi i imam tri titule. Rekao je da njegovi igrači nisu imali trenera. Želim da mu odgovorim: 'Ne poznajem te, ali ti mene ne poštuješ'. To je potpuno neprofesionalno", grmeo je Ataman.

A onda je usledila brutalna poruka koja je odjeknula Evropom.

"Fokusiraj se na svoj tim i svog trenera. Ovo ti je prva godina i nemaš pravo da govoriš o meni. Čuo sam da želiš budžet od 75 miliona. Srećno. Čak i da napraviš budžet od 100 miliona, nećeš uraditi ništa! Nećeš dostići moj nivo i nećeš osvojiti nijednu Evroligu. Ućuti i bavi se svojim timom", poručio je besni Ataman.

Turski stručnjak jasno je stavio do znanja da kritike prihvata samo od ljudi iz svog kluba.

"Poštujem navijače, novinare i našeg predsednika. Prihvatam kritiku na svoj račun, ali nikada nisam govorio ružno o protivničkom treneru ili predsedniku", rekao je Ataman.

Za kraj je poslao i snažnu poruku o svojoj budućnosti u Atini.

"Došao sam ovde uz poverenje Dimitrisa Janakopulosa i otići ću kada on izgubi poverenje u mene", zaključio je trener Panatinaikosa.

Posle ovakvih reči jasno je da rat između Atamana i Janaja tek počinje!

Autor: D.Bošković