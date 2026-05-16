Poznato kada pada odluka o MVP-ju NBA lige, da li datum govori sve, loše vesti za Jokića?

NBA će u nedelju, dan uoči prve utakmice finala Zapadne konferencije između Oklahome i San Antonija, saopštiti ime MVP-ja za sezonu 2025/26.

Među trojicom kandidata nalazi se aktuelni osvajač priznanja, bek Tandera Šej Gildžes-Aleksander, zajedno sa centrom Spursa Viktorom Vembanjamom, koji će mu ujedno biti rival u finalu Zapada, kao i Nikolom Jokićem, trostrukim MVP-jem NBA lige.

Objavljeno je da će dobitnik nagrade biti proglašen u nedelju, neposredno pred utakmicu, tokom emisije koja počinje oko 1:30 posle ponoći po srednjoevropskom vremenu.

Bez obzira na ishod, ovo će biti osma uzastopna godina da MVP priznanje osvaja košarkaš rođen van Sjedinjenih Američkih Država.

Serija internacionalnih MVP titula započela je 2019. godine kada je nagradu osvojio Janis Adetokunbo, koji je priznanje odbranio i naredne sezone. Nakon toga usledile su dve MVP titule Nikole Jokića (2021. i 2022), zatim je 2023. laureat bio Džoel Embid, da bi Jokić ponovo trijumfovao 2024. godine. Poslednji dobitnik bio je Kanađanin Šej Gildžus-Aleksander.

Vembanjama ima priliku da postane prvi Francuz sa MVP titulom, dok Jokić pokušava da osvoji četvrto priznanje u karijeri. Тај podvig do sada su ostvarili samo Karim Abdul-Džabar sa šest trofeja, Majkl Džordan i Bil Rasel sa po pet, kao i Vilt Čemberlen i Lebron Džejms sa po četiri MVP priznanja.

Sam termin objave dodatno je podgrejao spekulacije da bi Gildžus-Aleksander mogao da odbrani titulu, pošto se gotovo poklapa sa prošlogodišnjim rasporedom dodele.

Prošle godine Šej je za MVP-ja proglašen 21. maja, dok mu je trofej uručen dan kasnije, pred drugu utakmicu finala Zapadne konferencije u Oklahoma Sitiju.

Ovog puta, ime dobitnika biće poznato dan pre nego što Oklahoma dočeka San Antonio u prvom meču finala Zapada, koji je na programu u ponedeljak uveče.

Autor: D.Bošković