VEROVALI ILI NE! Lebron Džejms srušio univerzitetski rekord u bacanju koplja!

Malo ko će na pomen imena Lebron Džejms pomisliti na bacača koplja. Svetu je on asocijacija kao najbolji košarkaš svih vremena, ali... Pojavio se još jedan, on nije vešt sa loptom, već kopljem...

Društvene mreže zapalila je vest o 21-godišnjem atletičaru koji pomera granice, oborio je NCAA rekord juniorskog koledža u bacanju koplja.

Mladi Lebron Džejms, koji nastupa za Nju Meksiko Džunior koledž, uspeo je da baci koplje čak 77,91 metar i tako ne samo osvoji titulu šampiona, već i sruši dosadašnji rekord Marka Feliksa, koji je iznosio 76,29 metara.

Ovaj neverovatan rezultat momentalno je privukao pažnju američke javnosti, ali i izazvao lavinu šaljivih komentara zbog činjenice da atletičar nosi jedno od najpoznatijih imena u istoriji sporta.

LeBron James breaking NJCAA national records 👑



James, a freshman at New Mexico Junior College, set the record with a throw of 77.91M.



(🎥: @NMJCTbirds) pic.twitter.com/SfFAVKDex0 — theScore (@theScore) 15. мај 2026.

- "Znači, Lebron je odlučio da iskoristi preostale godine koledž stipendije u drugom sportu!" "Zamislite da vas roditelji nazovu Lebron Džejms, a vi umesto košarke izaberete bacanje koplja." "Momku hitno treba neki nadimak, inače ga niko nikada neće pronaći na Guglu pored pravog Lebrona" - samo su neki od komentara koji su postali viralni na internetu.

Mladi atletičar poreklom je iz Trinidada i Tobaga, a zanimljivo je da je rođen 2003. godine, nedugo nakon što je košarkaški Lebron Džejms izabran kao prvi pik na NBA draftu i započeo svoju legendarnu karijeru.

Inače, ovo nije prvi put da je atletičar Lebron Džejms skrenuo pažnju na sebe, pošto je i prethodnih nedelja konstantno obarao lične i školske rekorde, ali je sada definitivno napravio rezultat koji ga je lansirao u fokus javnosti.

Autor: D.Bošković