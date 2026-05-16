NESTVARAN ŠOU SRPKINJE U AMERICI! Zatrpala koš Čikaga i ispisala istoriju: Uživajte u najlepšim potezima čudesne Jovane! (VIDEO)

Srpska košarkašica Jovana Nogić nastavlja da pomera granice u WNBA ligi.

U pobedi Finiks Merkjurija nad Čikago Skajom 91:83, Nogićeva je ne samo ubacila 27 poena, već je i oduševila potezima koji su zapalili društvene mreže.

Publika u hali, ali i navijači širom sveta, imali su priliku da vide pravi košarkaški spektakl – od hladnokrvnih šuteva sa distance, preko prodora kroz odbranu, pa sve do ključnih poena u završnici kada se lomio meč.

Posebno su se izdvojile sekvence u kojima je preuzela odgovornost kada je rezultat bio na ivici, a Čikago pretio potpunim povratkom u meč. Tada je Nogićeva pokazala mirnoću i sigurnost kao godinama igra u najjačoj ligi sveta.

Njeni poeni u seriji 7:0 u finišu meča, kojima je praktično slomila otpor rivala, već se dele širom društvenih mreža kao dokaz da je Srbija dobila jednu ozbiljnu WNBA zvezdu.

Uz 27 poena, četiri skoka i dve ukradene lopte, Jovana Nogić je potvrdila da se nalazi u fantastičnoj formi, a njene reakcije i potezi izazvali su oduševljenje i među američkim navijačima.

Jedno je sigurno – WNBA sve glasnije priča o srpskoj košarkašici koja je eksplodirala u pravom trenutku!

Autor: D.Bošković