NEVIĐENA TRAGEDIJA U SVETU SPORTA: Poznati MMA borac se UDAVIO pokušavajući da spasi decu

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Neviđena tragedija trese borilački sport, pošto je poznati MMA borac, Medet Ženaliev (31) poginuo pokušavajući da spasi decu koja su se davila u jednom jezeru.

Kirgistanski borac se nalazio sa prijateljima na jezeru Isik-Kul, koje je popularno turističko mesto, kada je došlo do nemilog događaja. Veliki talasi su uslovili da se grupa od četiri devojke nađe u velikoj nevolji, pošto je jednu povukla jaka struja.

Ženaliev je bez razmišljanja uskočio u jezero u nameri da ih spasi, u čemu je na kraju i uspeo, pošto su devojke ostale na bezbednom, ali je struja bila prejaka čak i za samog MMA borca, pa je on ubrzo nestao pod vodom i nije mu bilo spasa.

Sve se odigralo 12. maja, a njegovo telo pronađeno je dan kasnije. Međutim, vest je do šire javnosti stigla tek tokom današnjeg dana, a mnogi veruju da će na ovaj način Ženaliev postati večni junak.

Na društvenim mrežama su se od kirgistanskog borca oprostili mnogobrojni ljudi iz sveta MMA sporta.

Autor: Iva Besarabić

