NEVIĐENA TRAGEDIJA U SVETU SPORTA: Poznati MMA borac se UDAVIO pokušavajući da spasi decu

Neviđena tragedija trese borilački sport, pošto je poznati MMA borac, Medet Ženaliev (31) poginuo pokušavajući da spasi decu koja su se davila u jednom jezeru.

Kirgistanski borac se nalazio sa prijateljima na jezeru Isik-Kul, koje je popularno turističko mesto, kada je došlo do nemilog događaja. Veliki talasi su uslovili da se grupa od četiri devojke nađe u velikoj nevolji, pošto je jednu povukla jaka struja.

Ženaliev je bez razmišljanja uskočio u jezero u nameri da ih spasi, u čemu je na kraju i uspeo, pošto su devojke ostale na bezbednom, ali je struja bila prejaka čak i za samog MMA borca, pa je on ubrzo nestao pod vodom i nije mu bilo spasa.

Kyrgyz MMA fighter Medet Zheenaliev drowned in a lake while saving children.



The girls started drowning because of the big waves. Medet and his comrade rushed in to pull them out. The children survived, as did Medet’s comrade, but he couldn’t save himself.



Rest in Peace Hero pic.twitter.com/unqpYMQHi8 — Matysek (@Matysek88) 15. мај 2026.

Sve se odigralo 12. maja, a njegovo telo pronađeno je dan kasnije. Međutim, vest je do šire javnosti stigla tek tokom današnjeg dana, a mnogi veruju da će na ovaj način Ženaliev postati večni junak.

Na društvenim mrežama su se od kirgistanskog borca oprostili mnogobrojni ljudi iz sveta MMA sporta.

Autor: Iva Besarabić