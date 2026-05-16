BARSELONA ŠIROM OTVORILA VRATA SRBINU! Dušan Vlahović je ovo čekao celog života

Najnovije vesti koje su vezane za fudbalske transfere tiču se, možda, i napadača fudbalske reprezentacije Srbije: Dušan Vlahović mogao bi da zaigra na skroz neočekivanom mestu. A jednom od najslavnijih kada se radi o ovom sportu.

Barselona je pre neki dan osvojila titulu, a sad jedan od najboljih fudbalera napušta ekipu.

Poljski fudbaler Robert Levandovski saopštio je danas da napušta Barsu na kraju sezone.

"Posle četiri godine pune izazova i napornog rada, vreme je da krenem dalje.

Odlazim sa osećajem da je misija završena. Četiri sezone, tri titule.

Nikada neću zaboraviti ljubav koju sam dobio od navijača od prvih dana.

Katalonija je moje mesto na zemlji.

Hvala svima koje sam upoznao usput tokom ove prelepe četiri godine.

Posebna zahvalnost predsedniku Laporti što mi je pružio priliku da proživim najneverovatnije poglavlje svoje karijere.

Barsa se vratila tamo gde joj je mesto.

Živela Barsa. Živela Katalonija", napisao je Levandovski (37) u oproštajnoj poruci.

Iskusni poljski napadač je odigrao za Barselonu 191 meč u svim takmičenjima u kojima je dao 119 golova. Uz tri titule prvaka Španije, Levandovski je sa Barselonom osvojio i jedan Kup kralja. I, usled ovog rastanka, klub s Nou kampa bi morao uskoro da krene u potragu za novim klasičnim napadačem.

Ta potraga nikako neće bili lak zadatak, jer se velikan nalazi u teškoj finansijskoj situaciji.

A kako se sve više spominje da bi srpski reprezentativac Dušan Vlahović mogao da napusti Juventus, odlazak Levandovskog mu otvara vrata Nou kampa, ma koliko italijanski mediji "sele" Vlahovića u Bajern, gde je i dalje "gazda napada" Hari Kejn, a i pored pojedinih glasina da bi Srbin mogao da zaigra u madridskom Atletiku.

Imajući u vidu drastične promene tokom leta u igračkom kadru Barselone, naročito u špicu - možda baš "Dušan silni" zameni nestvarnog Levandovskog, pa Srbin, posle dugo vremena, opet obuče dres giganta sa Nou kampa.

Autor: S.M.