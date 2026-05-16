Panika u Bugarskoj! Dojava o bombi pred derbi Levski - CSKA, pronađen sumnjivi uređaj i pirotehnika

Veliki derbi bugarskog fudbala između Levskog i CSKA iz Sofije bio je pod znakom pitanja svega nekoliko sati pred početak utakmice, nakon što je policija dobila dojavu o postavljenoj bombi na stadionu „Vasil Levski“.

Kako prenose bugarski mediji, anonimna prijava stigla je neposredno pre otvaranja ulaza za navijače, a prema navodima iz dojave eksplozivna naprava navodno se nalazila u sektoru A, kod ulaza broj 2.

Policija je odmah reagovala i pojačala mere bezbednosti oko stadiona, dok su tokom detaljnog pregleda pronađena brojna pirotehnička sredstva. Takođe, u sektoru B otkrivene su crvene dimne naprave za koje se sumnja da je trebalo da budu aktivirane daljinskim putem.

Nedugo potom stigla je i potvrda da bomba nije pronađena, ali drama time nije završena. Tokom dodatne kontrole policija je u loži stadiona pronašla za sada neidentifikovan uređaj, o kojem organi reda nisu želeli da iznose više detalja.

Bugarski mediji navode da policija nije precizirala o kakvom se uređaju radi niti da li je povezan sa prethodnom dojavom, ali je situacija izazvala veliku pažnju javnosti uoči poslednjeg večitog derbija sezone u efbet ligi.

Utakmica između Levskog i CSKA počela je prema planu u 16 časova, uz izuzetno jake mere obezbeđenja i pojačano prisustvo policije oko stadiona.

Autor: S.M.