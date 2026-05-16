AKTUELNO

Ostali sportovi

Janik Siner nakon skandala i dvodnevnog meča izbacio Danila Medvedeva za finale Rima

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Dita Alangkara ||

Italijanski teniser, Janik Siner savladao je danas posle meča koji je trajao dva dana ruskog tenisera Danila Medvedeva, a nakon što je juče odbio da nastavi da igra kada je počela da pada slaba kiša, uprkos uveravanjima sutkinje Oreli Tort da uslovi postoje - 2:1 (6:2, 5:7, 6:4).

U trenutku prekida sinoć bilo je 6:2, 5:7, 4:2 uz servis za Medvedeva na kojem je imao prednost. Rus do kraja ipak nije uspeo danas da se izbori da napravi brejk, pa će samim tim Italijan kod kuće igrati za novu titulu na Mastersima.


Meč je svakako obeležio pomenuti jučerašnji prekid, kada je Janik Siner kada je video da neće moći da osvoji gem, pošto je Medvedev imao prednost, rešio da samo ode do klupe i da kaže Francuskinji kako će se "okliznuti na liniju", ako nastavi da igra.

Tek nakon što su obavljeni razgovori sa supervizorom je meč prekinut, a Medvedev nije mnogo zamerao skandalozno ponašanje Italijana. Međutim, danas ipak nije mogao da se izbori sa njim.

Siner će se u finalu boriti sa Kasperom Rudom iz Norveške, koji je u drugom polufinalu bio bolji od Lučana Darderija iz Italije, pa je tako sprečeno italijansko finale u Rimu.

Autor: S.M.

#Danil Medvedev

#Janik Siner

#Rim

#Rusija

#Tenis

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Siner u polufinalu US Opena: Italijan izbacio Medvedeva i otvorio put do titule, Novak ostaje u Top 4

Ostali sportovi

Italijanski teniser Janik Siner prvi polufinalista mastersa u Sinsinatiju

Hronika

NOVI ŠAMPION AUSTRALIJAN OPENA! Siner gubio 2:0 u setovima, a onda je usledio preokret - UNIŠTIO JE RUSA!

Ostali sportovi

Janik Siner nastavlja da gazi: Italijan je u polufinalu Pekinga

Ostali sportovi

Ide u peto Masters finale zaredom: Siner ubedljiv protiv Artura Fisa

Ostali sportovi

SAVLADAO ZVEREVA ZA MANJE OD 60 MINUTA: Siner osvojio turnir u Madridu i ispisao ISTORIJU TENISA