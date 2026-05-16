Janik Siner nakon skandala i dvodnevnog meča izbacio Danila Medvedeva za finale Rima

Italijanski teniser, Janik Siner savladao je danas posle meča koji je trajao dva dana ruskog tenisera Danila Medvedeva, a nakon što je juče odbio da nastavi da igra kada je počela da pada slaba kiša, uprkos uveravanjima sutkinje Oreli Tort da uslovi postoje - 2:1 (6:2, 5:7, 6:4).

U trenutku prekida sinoć bilo je 6:2, 5:7, 4:2 uz servis za Medvedeva na kojem je imao prednost. Rus do kraja ipak nije uspeo danas da se izbori da napravi brejk, pa će samim tim Italijan kod kuće igrati za novu titulu na Mastersima.



Meč je svakako obeležio pomenuti jučerašnji prekid, kada je Janik Siner kada je video da neće moći da osvoji gem, pošto je Medvedev imao prednost, rešio da samo ode do klupe i da kaže Francuskinji kako će se "okliznuti na liniju", ako nastavi da igra.

Tek nakon što su obavljeni razgovori sa supervizorom je meč prekinut, a Medvedev nije mnogo zamerao skandalozno ponašanje Italijana. Međutim, danas ipak nije mogao da se izbori sa njim.

Siner će se u finalu boriti sa Kasperom Rudom iz Norveške, koji je u drugom polufinalu bio bolji od Lučana Darderija iz Italije, pa je tako sprečeno italijansko finale u Rimu.

