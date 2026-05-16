Siner ispisao istoriju i stao 'rame uz rame' sa Rafaelom Nadalom

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Kirsty Wigglesworth ||

Italijanski teniser, Janik Siner plasirao se u finale ATP Mastersa serije 1.000, pošto je u polufinalu slavio protiv Danila Medvedeva sa 2:1 u setovima.

Siner je tako zakazao okršaj sa Kasperom Rudom, koji je prethodno takođe izborio meč za trofej.


Ipak, osim toga, Siner je ispisao nove stranice istorije, s obzirom na to da je stao "rame uz rame" sa Rafaelom Nadalom, kao jedini teniser pored Španca, koji je u jednoj sezoni uspeo da se plasira u finale sva tri Mastersa serije 1.000 na šljaci - u Monte Karlu, Madridu, i sada Rimu. Ipak, Nadalu je to pošlo za rukom u čak pet navrata.


Treba istaći i da je Siner prva dva pomenuta turnira i osvojio, te će imati priliku da kompletira titule na šljaci, kada je reč o Mastersima.

Podsećanja radi, Siner je prethodno osvojio titule Indijan Velsu i Majamiju.

Autor: S.M.

