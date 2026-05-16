Siner ispisao istoriju i stao 'rame uz rame' sa Rafaelom Nadalom

Italijanski teniser, Janik Siner plasirao se u finale ATP Mastersa serije 1.000, pošto je u polufinalu slavio protiv Danila Medvedeva sa 2:1 u setovima.

Siner je tako zakazao okršaj sa Kasperom Rudom, koji je prethodno takođe izborio meč za trofej.

Sinner joins Nadal (5 times) as the only two men to reach all three clay-court Masters 1000 finals in a season 🤝@atptour pic.twitter.com/t70B8khKLL — Roland-Garros (@rolandgarros) 16. мај 2026.



Ipak, osim toga, Siner je ispisao nove stranice istorije, s obzirom na to da je stao "rame uz rame" sa Rafaelom Nadalom, kao jedini teniser pored Španca, koji je u jednoj sezoni uspeo da se plasira u finale sva tri Mastersa serije 1.000 na šljaci - u Monte Karlu, Madridu, i sada Rimu. Ipak, Nadalu je to pošlo za rukom u čak pet navrata.



Treba istaći i da je Siner prva dva pomenuta turnira i osvojio, te će imati priliku da kompletira titule na šljaci, kada je reč o Mastersima.

Podsećanja radi, Siner je prethodno osvojio titule Indijan Velsu i Majamiju.

