Kecmanović 'osvetio' Lajovića: Srpski teniser se plasirao u finale turnira u Valensiji

Miomir Kecmanović bio je bolji u polufinalu Čelendžer turnira u Valensiji od Alehandra Tabila rezultatom 2:0 (7:6, 6:3).

Srpski teniser tako se plasirao u finale turnira i "osvetio" Dušana Lajovića koji je u jednom kolu ranije ispao od čileanskog tenisera. Kecmanović se "spustio" na Čelendžer nivo kako bi uhvatio ritam pred Rolan Garos i obezbedio finale.

Bilo je veoma tesno u prvom setu. Spašavao je Kecmanović u dva navrata brejk lopte, zatim i propustio dve vezane na 5:5. Ipak, u tajbrejku je bio neumoljiv i nije dozvolio nijedan poen Tabilu, te poveo 1:0.

U drugom setu sve je bilo rutinski. Kecmanović je u četvrtom gemu napravio brejk i održavao ga do kraja meča. Plasirao se u finale nakon 96 minuta igre, a za trofej će se boriti protiv boljeg iz duela Valjeho - Munar.

Kecmanović će od naredne nedelje biti bar 54. igrač sveta, što je skok od čak 16 pozicija.

